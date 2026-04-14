GROSSETO – Due vittorie su due per la prima squadra di softball del Big Mat Bsc Grosseto. Le biancorosse di Paolo Verrecchia, domenica 12 aprile, si sono imposte allo stadio Simone Scarpelli per 12-0 sul Cali Roma e poi per 7-0 sull’Atoms’ Chieti. “Nella prima partita – ha commentato il manager Paolo Verrecchia – le ragazze hanno dominato in ogni aspetto del gioco. Ho visto una squadra matura, compatta e ben organizzata, capace di fare la differenza sia in attacco che in difesa”.

Da sottolineare la prestazione impeccabile in pedana di Giulia Verrecchia: la grossetana, infatti, non ha concesso nulla alle avversarie, registrando così una prestazione solida e di grande personalità. “La difesa – ha continuato Verrecchia – ha risposto presente, collaborando in modo efficace e senza sbavature. L’attacco, trainato da Giorgia Franceschelli, è stato uno spettacolo: continuità, determinazione e tanti contribuiti da tutte le giocatrici”.

La seconda gara ha visto il Big Mat Bsc Grosseto battere per 7-0 l’Atoms’ Chieti. In pedana, la lanciatrice Chiara Ruberto ha siglato un “perfect game”: nessuna giocatrice avversaria, infatti, è riuscita a toccare la prima base. Da segnalare anche un fuoricampo interno di Martina Pierella. “Nel complesso – ha concluso il manager Verrecchia -, considerando entrambe le gare, l’attacco ha mostrato potenza e carattere con Franceschelli, Carletti, Verrecchia, Ruberto, Marianello e Lapalorcia. Un segnale molto positivo che, sono certo, ci farà divertire per tutta la stagione.

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