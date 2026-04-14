ORBETELLO – È ufficialmente partito il progetto “Vacanze e volontariato 2026” sulla Costa d’Argento, promosso dalla Croce rossa italiana, comitato della Costa d’Argento.

L’iniziativa vede la collaborazione dell’amministrazione comunale di Orbetello, che ha messo a disposizione una foresteria per accogliere i volontari. Il comitato dispone complessivamente di tre foresterie, di cui una situata sull’Isola di Giannutri. Si ringrazianoil sindaco Andrea Casamenti, gli assessori Roberto Berardi, Chiara Piccini e Maddalena Ottali.

Presso la foresteria di Orbetello, situata in zona Giardini pubblici e messa a disposizione dal Comune, sono attesi cinque volontari nel periodo compreso tra il 24 e il 27 aprile. I volontari, provenienti da Toscana, Lazio e Nord Italia, sono tutti in possesso di qualifica Tssa (Trasporto Sanitario e Soccorso Avanzato). Il progetto, curato da Piera Casalini, proseguirà nel mese di maggio e durante tutta la stagione estiva, includendo anche le attività sull’Isola di Giannutri. Collbora al progetto il delegato di Area Uno Mauro Pasquarelli.

Per informazioni è possibile contattare: [email protected] – 0564-850210

Prosegue inoltre il progetto di sensibilizzazione alla donazione del sangue, così come la sottoscrizione straordinaria per nuovi soci sostenitori della Croce Rossa Italiana. La segreteria tecnica del comitato è aperta tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30, in Via Gioberti 16/18.