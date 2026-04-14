Caro Simone,

con grande gioia ti facciamo le nostre più sincere congratulazioni per la tua laurea in Lettere. Con determinazione, in età matura, hai scelto di rimetterti in gioco per poter finalmente abbracciare le tue più grandi passioni: la linguistica e il simbolismo. Come hai dimostrato nella tua tesi “I simboli nella storia: dai geroglifici alle emoji”.

“Non lasciatevi rubare la speranza”: con fede hai abbracciato queste parole di Papa Bergoglio e con impegno e sacrificio hai raggiunto il tuo primo traguardo. Adesso seguirà la sfida della magistrale.

Continua a credere in te stesso e nei tuoi sogni.

Con stima e affetto,

I familiari e gli amici.