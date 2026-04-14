SASSOFORTINO – Aggiornamento ore 9.25: La provincia ha chiuso la strada, bloccata sia da nord che da sud, perché sul fondo stradale sarebbero presenti tre-quattro chilometri di gasolio. Uno sversamento che potrebbe essere anche la causa dell’incidente.

News ore 8.40: Incidente questa mattina nel comune di Roccastrada sulla provinciale del Peruzzo, dove appena una settimana fa era avvenuto uno scontro frontale.

Stamattina invece un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata e poi si è ribaltata finendo sul ciglio della carreggiata.

Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roccastrada.