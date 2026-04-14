GROSSETO – Il Panathlon Club Grosseto piange la scomparsa del vice presidente Franco Esposito, venuto a mancare all’età di 85 anni, compiuti da poco. Figura di riferimento per il club grossetano, Esposito è stato prima socio e successivamente vice presidente per molti anni, distinguendosi sempre per il suo impegno, la passione e la competenza nel mondo dello sport.

Giornalista sportivo di grande esperienza e autore di numerosi libri, Franco Esposito ha raccontato per decenni lo sport italiano e internazionale, firmando articoli e servizi per importanti quotidiani nazionali. Una penna autorevole e apprezzata, capace di coniugare rigore professionale e profonda conoscenza delle discipline sportive.

“Franco – dice il presidente Franco Rossi – era un maremmano di adozione che si era perfettamente integrato nella nostra città. Penna arguta e preparata, per moltissimi anni inviato e giornalista di importanti quotidiani nazionali, ha raccontato per decenni lo sport italiano e le imprese di famosi sportivi nel mondo. Lascia davvero un vuoto enorme nel nostro club e in tutta la comunità maremmana. Alla famiglia di Franco Esposito giungano le condoglianze da parte di tutti i soci del club”.

Il Panathlon Club Grosseto si stringe dunque con affetto attorno ai familiari, ricordando con riconoscenza una figura che ha dato tanto allo sport e alla cultura sportiva del territorio, lasciando un segno profondo e duraturo.