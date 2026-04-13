BAGNO DI GAVORRANO – Grande vittoria del campionato provinciale per i Giovanissimi 2011 Under 15 del Follonica Gavorrano. Con una prestazione di assoluto spessore nello scontro al vertice i ragazzi hanno conquistato il titolo con una giornata di anticipo, portandosi a +8 sulla diretta inseguitrice e mettendo il sigillo su una stagione che rasenta la perfezione. Il 3-0 casalingo contro la diretta inseguitrice Pro Soccer non è valso solo la vittoria decisiva per i ragazzi allenati da Patrizio Marconi, ma la sintesi di un percorso netto fatto di sole vittorie.

La gara si è aperta all’insegna dell’equilibrio, con due compagini di alto profilo che hanno dato vita a un confronto tattico e agonistico di grande livello. A rompere l’equilibrio è stata la rete di Emini, abile a finalizzare un’azione che ha cambiato l’inerzia del match. Il raddoppio è arrivato poco dopo, frutto di una magistrale iniziativa di Nodi sulla fascia, il cui traversone ha permesso a Colombini di andare a segno con precisione.

Nella ripresa la squadra ha gestito il campo con la maturità tipica delle grandi formazioni, mantenendo stabilmente il possesso e neutralizzando ogni tentativo di ripartenza ospite. Il definitivo 3-0 è stato siglato da Pellicci, lesto nel ribadire in rete un tap-in a porta vuota dopo una respinta del portiere su conclusione del solito, ispiratissimo Nodi.

“Vincere ogni singola partita del calendario è un’impresa che testimonia una tenuta mentale e una qualità tecnica fuori dal comune – commenta mister Marconi –. Il titolo arriva come naturale conseguenza di un gruppo coeso e affamato, capace di dominare il torneo dall’esordio fino alla festa finale, dimostrando che la vittoria del campionato non è stata solo una questione di classifica, ma il giusto riconoscimento a una superiorità mai messa in discussione”.

Grande soddisfazione anche per la dirigenza biancorossoblù, con il direttore sportivo del Settore Giovanile Marco Comparini che si complimenta con tutto il gruppo. “Una cavalcata incredibile, costituita solamente da vittorie – ha detto –. Il tutto con 8 punti sulla seconda in classifica, la Pro Soccer, e una differenza reti di oltre 120, che mette in evidenza la qualità della squadra. Una qualità dovuta non solo agli 11, ma all’intera rosa. Anche nei momenti difficili i ragazzi hanno saputo tirare fuori il meglio, dimostrando che anche con i cambi a partita in corso i risultati non sono variati. Un plauso a tutti i ragazzi e a tutto lo staff, dall’allenatore all’allenatore in seconda, dal preparatore atletico al preparatore dei portieri, agli accompagnatori. È stato veramente un cammino importante e forse irripetibile che ci rende orgogliosi”.