GROSSETO – Sono state due ottime gare quelle disputate dal Big Mat Bsc Grosseto under 15 di baseball. I ragazzi di Lino Luciani, dopo il successo nel debutto stagionale per 15-8 sul diamante del Livorno, si sono imposti per 18-0 sui Lancers a Lastra a Signa. “Siamo partiti con il piede giusto – ha detto il manager Lino Luciani -. Chiaramente siamo solo agli inizi della stagione, dobbiamo ancora crescere molto e migliorare sia in fase offensiva che difensiva. Adesso dobbiamo prepararci in vista del prossimo impegno di campionato contro il Padule”.

Il Big Mat Bsc Grosseto under 15, infatti, scenderà nuovamente in campo sabato 18 aprile sul diamante di Sesto Fiorentino. “Cercheremo di giocare un buon baseball – ha concluso Luciani -, consapevoli che avremo di fronte un roster competitivo che cercherà di metterci in seria difficoltà. L’importante è mantenere alta la concentrazione fino all’ultimo inning, proprio come abbiamo fatto contro i Lancers”.

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