GROSSETO – Un significativo riconoscimento arriva per il Liceo del Made in Italy del Liceo Rosmini, dove Ginevra Distratto e Markus Barzagli, studenti della classe 1N, si sono distinti nel concorso nazionale “Legalità e cultura dell’etica”, promosso dai distretti italiani del Rotary International. Il tema dell’edizione 2025–2026, dedicato alla rigenerazione urbana come opportunità di riscatto, ha stimolato riflessioni profonde su degrado, disuguaglianze e possibilità di rinascita dei territori.

I due studenti hanno ottenuto risultati di rilievo nella categoria delle scuole secondarie di secondo grado: Ginevra Distratto si è classificata seconda nella categoria “poster”, mentre Markus Barzagli ha conquistato il terzo posto nella categoria “elaborato scritto”.

Il lavoro premiato con il secondo posto si distingue “per originalità e capacità progettuale. Ginevra Distratto ha realizzato un poster in cui un luogo abbandonato della città viene trasformato in uno spazio vivo e accogliente: grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, una casa fatiscente diventa un bar colorato, ricco di piante, pensato come luogo di incontro, relazione e condivisione. Un’immagine che restituisce in modo immediato il senso della rigenerazione come rinascita non solo degli spazi, ma anche delle comunità che li abitano”.

Markus Barzagli, terzo classificato, ha invece presentato una poesia intensa e significativa, incentrata sull’importanza della sicurezza e del rispetto dei luoghi come scenari di relazioni e di incontro. Nei suoi versi, la rigenerazione emerge come forma di riscatto, capace di restituire dignità agli spazi e alle persone, cogliendo pienamente i valori alla base del concorso”.

A coronamento di questo importante risultato, Ginevra Distratto ha preso parte alla cerimonia di premiazione svoltasi il 10 aprile scorso a Palermo, presso l’Università degli Studi di Palermo, momento conclusivo dell’iniziativa che ha riunito studenti provenienti da tutta Italia.

Determinante, nel percorso di crescita e riflessione degli studenti, è stata anche l’esperienza del “tour di Trame”, organizzato dall’Associazione Clan. L’iniziativa ha guidato i ragazzi alla scoperta delle opere di arte urbana presenti nel centro storico, dove le saracinesche sono state trasformate in vere e proprie tele, dando vita a un museo a cielo aperto. Un’occasione concreta per osservare come l’arte possa diventare strumento di rigenerazione e valorizzazione del territorio.

“Un sentito ringraziamento al Rotary Club di Grosseto, padrino degli studenti nel percorso concorsuale, per la preziosa opportunità offerta e il supporto fornito. Il risultato raggiunto – ci tiene a precisare la dirigente Roberta Capitini -, rappresenta un motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e testimonia l’efficacia di un percorso educativo capace di unire creatività, cittadinanza attiva e attenzione alle sfide del presente”.