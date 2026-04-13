GROSSETO – Importanti novità in arrivo per la gestione dei rifiuti nel Comune di Grosseto. A partire da lunedì 20 aprile entrerà ufficialmente in vigore il nuovo calendario della raccolta domiciliare nelle zone a territorio aperto, che coinvolgerà le aree di Rispescia e Alberese, Grancia, Trappola, Roselle, Laghi, Batignano, Cernai, Squadre Basse, Barbaruta, Braccagni, Casotto Pescatori, Principina Terra e Canova.

L’introduzione dei nuovi calendari si inserisce nel percorso di completamento della riorganizzazione dei servizi di raccolta, con l’obiettivo di rendere il sistema più efficiente e migliorare la qualità del conferimento dei rifiuti.

Il nuovo piano di raccolta prevede una rimodulazione delle frequenze, studiata per ottimizzare il servizio: rifiuti indifferenziati (Rui) e multimateriale leggero (Mml) passeranno a raccolta settimanale mentre per la carta resta confermato il ritiro quindicinale (una volta ogni 14 giorni). Contestualmente, si procederà alla chiusura definitiva dei contenitori stradali nelle aree interessate dall’ultimo step della riorganizzazione (cosiddetto “stralcio 12”). In particolare, le zone coinvolte dalla rimozione dei cassonetti sono: Barbaruta, Casotto Pescatori, Canova, Cernai e Zona Trappola (completamento dell’area).

L’Amministrazione invita i cittadini che non abbiano ancora ritirato le tessere per il servizio a recarsi presso l’Ufficio Ambiente in piazza La Marmora 1, nei seguenti giorni: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 13. Il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30.

“Questa fase rappresenta il completamento di un percorso di trasformazione volto a garantire a tutti i cittadini, anche nelle aree rurali e periurbane, un servizio uniforme ed efficace, contribuendo ad aumentare la raccolta differenziata e a migliorare il decoro del territorio – dichiarano dal Comune -. Si raccomanda di esporre i rifiuti nei giorni stabiliti, al fine di evitare errori nei conferimenti e assicurare il corretto funzionamento del servizio fin dal primo giorno di attivazione (20/04/2026). Per segnalazioni o richieste di informazioni è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected]. L’Amministrazione comunale è inoltre al lavoro per implementare ulteriori postazioni stradali, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze del territorio”.