FOLLONICA – Il Lions club Alta Maremma , guidato da Adriano Mazzone , in occasione del “Lions day” del 12 aprile, ha offerto sessanta pasti (più venti da asporto) alla mensa interparrocchiale di Follonica rivolti a favore di persone che vivono situazioni di difficoltà economiche, personali e di solitudine. Il presidente delle Opere caritative Sergio Pieri ha ringraziato il Lions per il sostegno costante e importante.

Il “Lions Day” è l’occasione migliore per far conoscere il lionismo e i suoi scopi e il 12 aprile ha visto impegnati gli oltre quarantamila soci dei 1.425 Lions club italiani in una serie di iniziative coordinate dai diciassette distretti in cui è organizzato il nostro paese. Il pranzo solidale offre un momento concreto di vicinanza e solidarietà, con l’obiettivo di portare non solo cibo, ma anche attenzione e ascolto a che ne ha più bisogno.