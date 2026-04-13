GROSSETO – Nuovi interventi di manutenzione sulla condotta dell’acqua da parte dell’Acquedotto del Fiora.

Giovedì 16 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Santa Fiora per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via dei Tavolini. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Fonte Mannarina, via delle Fontanelle, via dei Vasai, via dei Tavolini, via del Melo, via dell’Arco, via del Giardino, via Maggio, via del Poggetto, via delle Conce. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 10.30 del giorno stesso.

Sempre giovedì 16 aprile Adf sarà al lavoro a Monte Argentario per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via delle Fornaci. I lavori sono in programma dalle 10 alle 12 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via delle Fornaci, piazza Primo Wongher, via Argentiera. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 12 del giorno stesso.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.