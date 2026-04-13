GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 13 aprile 2026

Ariete, segno del giorno – Energia forte, spirito di iniziativa e desiderio di affermazione tornano protagonisti. Oggi puoi fare il primo passo verso un progetto che hai rimandato. Attenzione però a non pretendere risultati immediati: la costanza sarà decisiva.

Consiglio escursione: sali alla Torre di Talamone, tra vento e panorama aperto sul mare, perfetta per sentire tutta la tua voglia di slancio.

Toro – Concretezza e concentrazione ti permettono di partire con il piede giusto. Evita rigidità e ascolta anche opinioni diverse dalla tua.

Gemelli – Comunicazione vivace, ma serve organizzazione. Troppe cose insieme rischiano di confonderti.

Cancro – Più sicuro del solito. Una decisione presa con calma ti rassicura.

Leone – Determinato e presente. Buon momento per collaborare.

Vergine – Precisione utile per risolvere un dettaglio che altri avevano trascurato.

Bilancia – Diplomazia efficace in un confronto professionale.

Scorpione – Intuizione forte, ma non trasformarla in sospetto.

Sagittario – Energia buona, ma resta concentrato su un obiettivo alla volta.

Capricorno – Concretezza e strategia ti favoriscono.

Acquario – Idee innovative ma da strutturare meglio.

Pesci – Sensibile ma stabile, mantieni equilibrio.