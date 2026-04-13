CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sconfitte a testa alta due formazioni dell’Hc Castiglione, una senior ed una giovanile. Bella partita al Casa Mora per la Blue Factor di serie A1 che gioca alla pari con il blasonato Cgc Viareggio facendolo sudare parecchio per venire a capo del match e vincere 4-2. Una gara che ha comunque messo in mostra la determinazione dei biancocelesti, sottolineata alla fine anche dalle parole del tecnico dei bianconeri De Gerone. La partita ha subito un buon ritmo con i “mamma santissima” viareggini, Ambrosio e Torner che fanno girare la pallina a loro piacimento. Saitta è magistrale a tenere a galla i suoi, con il Castiglione che comunque punzecchia più volte Gomez. A sbloccare la sfida è un erroraccio di Esquibel che non riesce a saltare Ambrosio che poi in piena area ha la freddezza di impallinare il portiere, 1-0. Poi Escobar in attacco aggancia Muglia e si becca il blu. Allo scadere del power play Cinquini dal limite, centralmente, mette sotto la traversa il 2-0. Il Castiglione ha però voglia. Maldini da oltre metà pista, vede Esquibel solo davanti alla porta perso dai difensori bianconeri, e il giovane argentino si allarga sulla destra e infila Gomez, 2-1. Poi un doppio blu a Esquibel e Lombardi e Torner da destra cannoneggia in diagonale per il 3-1. A tre minuti dalla prima sirena, Lasorsa è fermato da Gomez allo scadere dei 45 secondi ma poi il portiere argentino stende l’attaccante maremmano e si prende il blu. Il Viareggio però controlla senza troppi problemi l’inferiorità numerica, anzi Torner ruba la pallina a centro pista e si lancia verso la porta con Lasorsa che lo aggancia e provoca il rigore. Lo stesso Torner centra però il palo.

Il secondo tempo va via veloce sulla falsariga del primo e il Castiglione trova coraggio e forza. Escobar al 10′ imbecca Esquibel sulla destra e il talento ex Conception con un magnifico alza e schiaccia fa secco Gomez per il 3-2. Per il 20enne argentino è il 23esimo gol alla sua prima stagione in Italia. I maremmani ci credono: anche perché Saitta ferma Ambrosio sulla punizione del decimo fallo. A sei minuti dalla fine però, il Cgc chiude i conti. Torner innesca il contropiede e serve Lombardi che al volo, da destra, infila il 4-2. Il Castiglione non trova più spiragli, con i bianconeri che rimangono a 9 falli fino alla fine e controllano per portare a casa i tre punti.

Ora i playout, in attesa di conoscere le avversarie dopo l’ultima giornata, l’unica certa è il Breganze, con il Castiglione che giocherà le prime due partite al Casa Mora.

A1 Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio 2-4

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Gabriele Irace); Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

CGC VIAREGGIO: Pablo German Gomez Tapia, (Filippo Poletti); Luca Lombardi, Federico Gabriel Ambrosio, Samuele Muglia, Romeo D’Anna, Francesco Poletti, Elia Cinquini, Enric Torne Galindo. All. Mirco de Gerone.

ARBITRI: Ulderico Barbarisi e Roberto Toti di Salerno.

RETI: pt (1-3) 10’24 Ambrosio (V), 16’13 Cinquini (V), 18’59 Esquibel (C); st 9’22 Esquibel (C), 18’44 Lombardi (V).

Serie A1 – 25a giornata 11/12 aprile

Cp Grosseto

Trissino 4-11

Bcc Centropadana Lodi

Teamservicecar Hrc Monza 1-4

Why Sport Valdagno

Sarzana 3-2

Forte dei Marmi

Innocenti Cos. Follonica 7-1

Tr Azzurra Novara

Breganze 5-1

Ubroker Bassano

Indeco Afp Giovinazzo 1-2

Blue Factor Castiglione

Cgc Viareggio 2-4

La classifica

Trissino 65 punti; Bassano 60; Cgc Viareggio, Valdagno 54; Hrc Monza (26) 48; AW Lodi 47; Cp Grosseto 37; Follonica 31; Sarzana 28; Azzurra Novara, Afp Giovinazzo 23; Forte dei Marmi 21; Castiglione (26) 10; Breganze 6

Serie A1 – 26a giornata (ultima) 18 aprile

Teamservicecar Hrc Monza-Blue Factor Castiglione 13-4

Trissino-Why Sport Valdagno

Cgc Viareggio-Ubroker Bassano

Innocenti Cos. Follonica-Bcc Centropadana Lodi

Indeco Afp Giovinazzo-Cp Grosseto

Breganze-Forte dei Marmi

Sarzana-Tr Azzurra Novara

Sconfitta nella penultima giornata per l’Under 19: la capolista Pumas Viareggio vince 8-1. Una partita con il Castiglione che ha giocato a viso aperto, ma i viareggini hanno dettato legge, 3-0 già nel primo tempo. Nella ripresa l’unico lampo maremmano è di Agresti, gol del 4-1, con i Pumas che allungano nel finale fino all’8-1.

U19 Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 8-1

PUMAS VIAREGGIO: Matteo Davanzo, (Matteo Manfredi); Edoardo Barsotti, Manuel Paolinelli, Lorenzo Cortesi, Mattia Marlia, Milagros Ariana Castro, Natan Francesconi. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shareef, (Michele de Salvatore); Lorenzo Rosadini, Federico Asta, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Matteo Pastore Silva. All. Michele Nerozzi.

ARBITRO: Mattia Menegatti di Thiene.

RETI: pt (3-0) 1’06 Barsotti (V), 7’47 e 10’49 Cortesi (V); st 1’49 Barsotti (V), 10’39 Agresti (C), 11’11 pp Francesconi (C), 19’27 Paolinelli (V), 21’50 Cortesi (V), 22’12 Paolinelli (V).

Under 19 zona 4 – 9a giornata 12 aprile

Cgc Viareggio-Versilia H.Forte 2-4

Spv Viareggio-Follonica 9-5

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 8-1

La classifica

Pumas Viareggio (9) 23 punti; Forte dei Marmi (9) 20; Cgc Viareggio (9) 12; Castiglione (9), Spv Viareggio (8) 10; Follonica (9) 0

Under 19 zona 4 – 10a giornata 17 aprile

Versilia H.Forte-Blue Factor Castiglione

Pumas Ancora Viareggio-Follonica

Spv Viareggio-Cgc Viareggio