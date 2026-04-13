FOLLONICA – Nei supermercati Unicoop Etruria aprono i Punti Digitali Facile: gli sportelli pensati per favorire l’alfabetizzazione informatica e ridurre il divario digitale tra i cittadini.

A Follonica è stato inaugurato lunedì 13 aprile nella galleria Coop di via Chirici alla presenza di Simonetta Radi, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Etruria, Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica, Valentino Bisconti, vicepresidente della Provincia di Grosseto e Renzo Mariani, presidente della cooperativa Arcobaleno, la cooperativa che, tramite bando, si è aggiudicata i fondi messi a disposizione dalla Regione Toscana e gestirà il servizio all’interno dei locali della sezione soci Coop.

Il Punto Digitale sarà aperto il martedì dalle 11 alle 13 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30. Il servizio è a disposizione di tutta la cittadinanza e completamente gratuito.

I servizi offerti:

Attivazione della carta d’identità elettronica, accesso ai servizi digitali sanitari regionali (a partire dalla tessera sanitaria), attivazione e consultazione del fascicolo sanitario elettronico, prenotazione esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), prenotazioni appuntamenti in Questura per il passaporto. Servizi digitali scolastici, pagamenti alle pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta d’identità elettronica).

I Punti Digitale Facile aiutano i cittadini anche a navigare in rete, riconoscere le fake news, fare acquisti on line, utilizzare i propri servizi bancari, senza dimenticare il supporto pratico su altri servizi come la dichiarazione dei redditi precompilata, l’abbonamento per il trasporto pubblico locale, i servizi previdenziali o quelli assistenziali.

Finanziati grazie ai fondi Pnrr dell’Unione Europea, i Punti Digitale Facile fanno parte del programma “Repubblica digitale” del dipartimento per la trasformazione digitale il cui obiettivo è raggiungere almeno due milioni di cittadini entro il 2026 fornendo competenze digitali di base e aiutando le fasce della popolazione più esposte al divario digitale che allontana l’Italia dalla media europea e vede il 46% degli italiani in possesso delle competenze digitali di base a fronte del 54% nel resto d’Europa.

I prossimi Punti Digitale Facile saranno aperti nei prossimi giorni negli spazi Coop presso i centri commerciali Aurelia Antica e Maremà di Grosseto e al supermercato Coop di Bagno di Gavorrano.