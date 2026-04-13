GROSSETO – Il maltempo che sta segnando l’inizio della primavera e le prospettive per il futuro dell’agricoltura sono al centro della nuova puntata de “Il tempo di un caffè”, che vede protagonista Sabrina Rossi, da pochi giorni nuova direttrice della Confederazione italiana agricoltori (Cia) provinciale di Grosseto.

Un incarico importante, che Rossi affronta con entusiasmo ma anche con la consapevolezza delle responsabilità: «È un grande onore rappresentare la Cia di Grosseto, ma anche un grande onere portare avanti il lavoro fatto dal mio predecessore Rabazzi, che ringrazio, così come il presidente Edoardo Donato e la giunta per la fiducia».

Una nomina che arriva dopo 34 anni di esperienza all’interno dell’organizzazione, un percorso che le consente di conoscere da vicino le esigenze del comparto: «Il mio primo obiettivo è la tutela delle imprese agricole associate e dei funzionari della struttura».

Il meteo preoccupa: rischio gelate e semine compromesse

Tra le priorità c’è l’emergenza legata alle condizioni climatiche: «A primavera sembra di essere a Natale – spiega Rossi – con temperature basse che fanno temere gelate nel mese di aprile, come già accaduto negli anni passati, con danni importanti soprattutto alle colture».

Non solo freddo. «Piove da novembre in maniera incessante e questo non ha consentito la semina di cereali e di molte colture. Il problema non è solo agricolo, ma anche alimentare, perché da quei cereali derivano prodotti come pane e pasta».

Le conseguenze riguardano anche gli aspetti economici e burocratici: «Gli agricoltori rischiano di non rispettare gli impegni legati alla Pac (Politica agricola comune) e quindi di incorrere in sanzioni o di non ricevere i contributi. Un danno ulteriore per le aziende».

Giovani agricoltori: contributi fino a 100mila euro

Lo sguardo si sposta poi sul futuro del settore, che passa inevitabilmente dal ricambio generazionale. «È stato emanato il bando per il primo insediamento dei giovani agricoltori della Regione Toscana, che partirà il 4 maggio e scadrà il 4 giugno 2026».

Un’opportunità concreta: «Il contributo arriva fino a 100mila euro ed è rivolto a giovani fino a 41 anni. In Toscana solo il 9% delle imprese agricole è guidato da under 40, mentre oltre il 60% è nelle mani di imprenditori più anziani».

Da qui l’invito: «È uno stimolo importante per favorire il ricambio generazionale. Invitiamo chi è interessato a mettersi in contatto con la nostra organizzazione per ricevere informazioni e supporto tecnico».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

Hai qualcosa da dire e vuoi partecipare?

Scrivici una mail: [email protected]

Oppure contattaci su WhatsApp: 334.5212000