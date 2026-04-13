GROSSETO – Continua a crescere in modo significativo l’iniziativa “Il sindaco che vorrei”, il sondaggio tra i lettori che entra sempre più nel vivo in vista delle elezioni amministrative del 2027. Con l’ultimo aggiornamento, le preferenze complessive superano ampiamente quota 800, confermando un interesse sempre più diffuso sul futuro politico del territorio.

Il dato più evidente resta la centralità del capoluogo: Grosseto raccoglie la larga maggioranza dei voti, con oltre 600 preferenze, distanziando nettamente tutti gli altri comuni. Dietro si posizionano Campagnatico (103 voti) e Orbetello (69), mentre più staccati troviamo Pitigliano (25), Castiglione della Pescaia (21), Manciano (11), Scansano (6) e Capalbio (5).

La situazione a Grosseto: il capoluogo traina i voti

Nel capoluogo si rafforza ulteriormente la leadership di Elio Aloia, che sale a 186 voti e consolida il primo posto. Alle sue spalle si conferma Andrea Bramerini, presidente della Pro loco di Grosseto, che raggiunge quota 100, mentre al terzo posto si mantiene Federico Bettazzi (52), ormai stabilmente davanti a Paolo Prisciandaro, commercialista, fermo a 49 preferenze.

Subito dietro si sviluppa un gruppo sempre più competitivo: Francesca Bini (28), Alessio Pernazza (25) e Federico Guidarelli (22), con Ludovico Baldi (21) e la coppia Gabriella Capone – Andrea Allegro (19 voti ciascuno) a completare la fascia alta. Il dato che emerge è quello di una classifica ormai strutturata nelle prime posizioni, ma ancora molto aperta nel resto, con decine di nomi indicati anche con poche preferenze.

Ecco cosa succede negli altri comuni: tante novità

A Campagnatico si registra uno dei dati più netti dell’intero sondaggio: Marco Cinelli domina con 68 voti, seguito a distanza da Claudio Gabbolini (17) e Manuel Pasini (8). Un quadro che appare già ben definito.

A Orbetello l’aggiornamento cambia completamente lo scenario: Matteo Porta balza in testa con 43 voti, staccando nettamente gli altri candidati. Seguono Domenico Covitto (5) e Andrea Casamenti (4), mentre il resto della classifica resta più frammentato.

A Pitigliano si conferma leader Emilio Celata (14 voti), che mantiene un margine significativo su Luciano Caprini (4). Da segnalare l’ingresso di Chiara Fiorani (3), nuova presenza nella fascia alta.

A Castiglione della Pescaia resta in testa Leonardo Saletti (10 voti), con Lorenzo Pavone (4) e Elena Nappi (3) a inseguire. Gli altri candidati restano su numeri contenuti.

A Manciano è avanti Alberto Bertinelli (7 voti), seguito da Marco Galli (4), mentre a Scansano si conferma l’equilibrio tra Roberta Aluigi e Maria Bice Ginesi (2 voti ciascuna).

Chiude Capalbio, dove Gianfranco Chelini (4 voti) guida un quadro ancora in fase iniziale, con la presenza anche di Davide Franci (1).

Il commento

Nel complesso, il sondaggio restituisce una fotografia sempre più dinamica e articolata. Se nei comuni più piccoli il confronto appare ancora nelle fasi iniziali, a Grosseto la competizione è ormai strutturata, con più candidati in grado di raccogliere consensi significativi. Un segnale che il dibattito politico, pur con largo anticipo rispetto al voto, è già entrato nel vivo.

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La tabella con le classifiche complete, comune per comune

Ecco le tabelle aggiornate, come vedete per il Comune di Grosseto l’inserimenti in classifica parte dai “candidati” che hanno ottenuto almeno due preferenze.

Comune Candidato Voti Campagnatico Marco Cinelli 68 Claudio Gabbolini 17 Manuel Pasini 8 Andrea Maule 2 Giuliano Guerrini 2 Lupo Alberto 1 Jacopo Macchi 1 Elismo Pesucci 1 Andrea Viani 1 Luca Grisanti 1 Andrea Cosci 1 Capalbio Gianfranco Chelini 4 Davide Franci 1 Castiglione della Pescaia Leonardo Saletti 10 Lorenzo Pavone 4 Elena Nappi 3 Federica Lippi 1 Domenico Carducci 1 Aldo Iavarone 1 Susanna Gualtieri 1 Grosseto Elio Aloia 186 Andrea Bramerini 100 Federico Bettazzi 52 Paolo Prisciandaro 49 Francesca Bini 28 Alessio Pernazza 25 Federico Guidarelli 22 Ludovico Baldi 21 Gabriella Capone 19 Andrea Allegro 19 Luca Agresti 14 Amedeo Gabbrielli 14 Ciro Cirillo 12 Vincenzo Molaro 10 Sebastiano Venier 9 Marco Sodi 9 Leonardo Marras 7 Edoardo Borghetti 6 Pier Carlo Pennacchini 6 Giacomo Cerboni 5 Carlo De Martis 5 Fabrizio Rossi 5 Maria Claudia Rampiconi 5 Nicola Giallini 5 Williams Rotellini 5 Antonfrancesco Vivarelli Colonna 3 Gabriele Fusini 3 Elio Alpina 3 Michele Falagiani 2 Stefano Rosini 2 Mauro Breggia 2 Alessandro Mazzi 2 Riccardo Megale 2 Ennio Aloia 2 Matteo Tissino 2 Daniela Castiglione 2 Anna Rita Bramerini 2 Orbetello Matteo Porta 43 Domenico Covitto 5 Andrea Casamenti 4 Alessandro Ragusa 3 Mauro Barbini 3 Roberto Miralli 2 Matteo Teodori 2 Valentino Bisconti 1 Roberto Berardi 1 Antonietta Covitto 1 Gianluca Francia 1 Lorenzo Lupo 1 Totò E Maya Lardo E Buzza 1 Ivan Lucidoni 1 Manciano Alberto Bertinelli 7 Marco Galli 4 Pitigliano Emilio Celata 14 Luciano Caprini 4 Chiara Fiorani 3 Ciro Cirillo 1 Giancarlo Landi 1 Giulia Micci 1 Leonardo Zacchei 1 Scansano Roberta Aluigi 2 Maria Bice Ginesi 2 Stefano Rosini 1 Fausto Tenerini 1

Partecipa e proponi il tuo candidato preferito nel tuo Comune

Il meccanismo è molto più facile di quanto si pensi. Direttamente da questa pagina i lettori possono indicare i nomi dei loro candidati preferiti riempiendo il modulo in basso. Una volta a settimana poi saranno pubblicate le classifiche dei candidati. Ogni utente potrà esprimere soltanto un voto perché per votare è necessario avere un account di Google (quello che di solito usiamo con “Gmail” per capirsi). Che cosa aspettate iniziate a votare e a proporre i vostri candidati preferiti.

Ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio. La partecipazione è totalmente anonima, non vengono raccolti dati personali.

SE NON VEDETE IL MODULO POTETE ACCEDERE DIRETTAMENTE DA QUESTO LINK: https://forms.gle/2CAS7F6urQ5TrS267

(per poter partecipare è necessario essere registrati sull’account di Google. In questo modo il sistema esclude le votazioni multiple potete accedere da qui: https://accounts.google.com/)

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