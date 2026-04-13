FOLLONICA – Il Follonica Sporting Club si conferma tra le eccellenze italiane del padel, ricevendo un importante riconoscimento dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per gli straordinari risultati ottenuti nel Gran Prix Scuole Padel 2025.

Un premio che rappresenta il coronamento di un percorso di crescita costante e strutturata, che ha portato il club maremmano a distinguersi tra le realtà più prestigiose del panorama nazionale. Il Follonica Sporting Club si è infatti classificato tra le Scuole Federali Nazionali di più alto livello “Standard School”, conquistando il primo posto in provincia di Grosseto, il secondo a livello regionale in Toscana e un significativo diciannovesimo posto nella graduatoria nazionale.

Un risultato che testimonia la qualità del lavoro svolto sul territorio e la capacità di costruire un progetto sportivo solido, capace di coniugare formazione, competenza tecnica e crescita continua.

Alla base di questo successo c’è il lavoro dello staff tecnico, guidato dal maestro nazionale Rossano Fanelli, fiduciario regionale toscano della Fitp e figura di riferimento per lo sviluppo del padel in Maremma. Accanto a lui, l’impegno costante dell’istruttore di primo livello Alessandro Lupo, che contribuisce quotidianamente alla crescita degli atleti.

Grazie alla sinergia tra professionalità e passione, il Follonica Sporting Club è diventato negli anni un punto di riferimento non solo per i giovani che si avvicinano al padel, ma anche per un pubblico adulto sempre più numeroso, confermandosi come una realtà dinamica e in continua evoluzione nel panorama sportivo locale e nazionale.