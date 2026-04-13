GROSSETO – Una festa allo Zecchini per la quartultima fatica di campionato del Grifone campione. Il testacoda con l’ultima Sansepolcro non è stato solo un segno X – il sesto per i torelli – che ha diviso la posta in palio fra le due contendenti: è stata una passerella di biancorossi finora in ombra e oggi protagonisti anche con un gol, quello del temporaneo 1-1 firmato Italiano, ma anche di premiazioni, agonismo e cori e sciarpate dei supporter maremmani, altro grande protagonista di questa strepitosa annata (foto di Paolo Orlando).

Alle spalle degli unionisti, le inseguitrici sorprendono ancora: fragoroso scivolone del Seravezza, che perde 1-4 in casa il duello di zona playoff col Siena, che così lo aggancia al terzo posto; in seconda piazza adesso, a meno quattordici, c’è il Tau Altopascio grazie all’1-0 casalingo a spese del Cannara. Punti corsari per il Prato, quinto con sette punti dalle tre seste Foligno, Terranuova Traiana e Scandicci.

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Il Grosseto campione emoziona e pareggia col Sansepolcro

La classifica:

Grosseto 69 punti; Tau Altopascio 56; Seravezza, Siena 55; Prato (-2) 54; Foligno, Terranuova Traiana, Scandicci 47; Aquila Montevarchi 42; Sporting Trestina 40; Ghiviborgo 37; Camaiore, Follonica Gavorrano 34; San Donato Tavarnelle 33; Orvietana 31; Poggibonsi 27; Cannara 22; Sansepolcro 20.