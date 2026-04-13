GROSSETO – Coppa Italia dolceamara per le Raccattate, la squadra senior femminile del Grosseto Rugby Club. Nell’ottava tappa della manifestazione, a Colle Val d’Elsa le grossetane, affiliate al Rufus San Vincenzo, hanno fatto registrare tre sconfitte su altrettante gare. In salita la sfida col Lucca, che ha vinto 12-0; più equilibrate e combattute le dispute contro Colle Val d’Elsa e Prato, che hanno prevalso rispettivamente per 10-7 e 17-7. In una giornata impegnativa, sono arrivate due soddisfazioni: in vista Zauli, che si è distinta come miglior placcatrice, mentre Castellana è stata eletta Woman of the match.

Presenti Angelini, Antonucci, Bicecci, Castellana, Castellani, Ciccioni, Comandi, Del Bufalo, Faraci, Feri, Ongaro, Ristori, Zauli, allenate da Mariotti e con Castagnini e Anello come accompagnatori.

“Buona l’attitudine di gioco iniziale – ha commentato il coach biancorosso – sia in difesa che in attacco, purtroppo sfumata nelle ultime partite. I risultati infatti non sono stati quelli attesi, e adesso subito a lavoro per prepararsi alla prossima tappa, in programma domenica 26 a Città di Castello”.