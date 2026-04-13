GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto torna a vincere davanti al pubblico amico battendo 89-72 la Vela Viareggio nella penultima giornata del campionato di Divisione regionale 1 (foto d’archivio Venezia). Un successo, quello dei ragazzi di Silvio Andreozzi, al termine di un incontro che ha visto i biancorossi decollare nella ripresa, dopo un primo tempo equilibratissimo, con i versiliesi decisi a vendere cara la pelle per portare a casa due punti fondamentali per la loro classifica.

Il quintetto grossetano, sceso in campo senza Mirko Mari e Davide Liberati e con ben cinque under 17 a referto (contemporaneamente sul parquet negli ultimi 44 secondi), ha faticato un po’ all’inizio, è apparso un po’ troppo contratto, ma con il passare dei minuti si è sciolto e a tratti ha mostrato il suo vero volto.

Archiviato il primo quarto sul 23-23, Viareggio a inizio seconda frazione ha preso subito il largo, portandosi due volte sul +6 (27-33, 29-35). Andreozzi, con alcuni cambi, ha rimesso in piedi la partita e le triple consecutive di Malentacchi ed Ense negli ultimi sgoccioli prima dell’intervallo hanno permesso alla Gea di andare nuovamente di tre punti.

Nella ripresa un parziale di 5-0 ha allontanato gli ospiti che, dopo essere arrivati nuovamente a -3 (53-50) sono sprofondati al -10 con cui si è chiuso il terzo quarto. L’ultima frazione è stata accademia, con Grosseto costantemente avanti, con un’ottima difesa e una maggiore consapevolezza dei propri mezzi rispetto alla prima parte di gara, tanto che il divario si è ampliato maggiormente, nonostante le rotazioni di Andreozzi nel finale.

Il top scorer del match è stato un indomito Lorenzo Scurti, autore di 27 punti (7/12 da due, 2/2 da tre, 7/11 dalla lunetta) e dominatore sotto le plance con 8 rimbalzi.

Sotto i tabelloni ha giganteggiato anche Danilo Ignarra, con 15 rimbalzi (9 difensivi), impreziosito da un buon 7/11 nei tiri da sotto. Ottimo anche il comportamento di Tommaso Ense (7/9 da due, con 17 punti). Cinque le palle recuperate e gli assist di Alessandro Banchi.

“Mi è piaciuta la bella reazione della squadra – commenta il coach Silvio Andreozzi – qualcosa di buono si è visto. L’importante era ritrovare l’emozione della vittoria. Siamo comunque ancora in fase di recupero per tornare quelli di prima e per giocare al meglio della condizione per i playoff promozione”.

In classifica, a una giornata dal termine, la Gea (48 punti) è a più 6 su Pescia e Lucca (42), mentre Valdicornia e Calcinaia (38) sprintano per il quarto posto; Cmb Carrara, Invictus Livorno e Chimenti Livorno (appaiati a 26) si giocano l’ultimo posto per i playoff.

Gea Grosseto-Vela Viareggio 89-72

GEA GROSSETO: Banchi 16, Scurti 27, Fommei, Ciacci, Ignarra 16, Furi 11, Malentacchi 6, Venezia, Peralta 2, Ense 17, Grascelli, Danti. All. Silvio Andreozzi.

VELA VIAREGGIO: Nieri 10, Benzoni, Albizzi 20, Ghiselli, Giannecchini, Romani 4, Bertuccelli 5, Bo 10, Biagiotti 13, Lopes, Bartelloni 3. All. Nicola Bonuccelli.

ARBITRI: D’Acicco e Gallerini

PARZIALI: 23-23, 41-38; 64-54.

USCITO PER FALLI: Bo.

STATISTICHE GEA: 24/46 tiri da due, 8/19 da tre, 17/26 nei liberi; 52 rimbalzi (30 difensivi), 10 palle recuperate (15 perse), 18 assist.