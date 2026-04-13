GROSSETO – Venerdì 10 aprile si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo della Rsu all’Acquedotto del Fiora, azienda che insiste sulle province di Grosseto e Siena.

«La partecipazione al voto ha sfiorato l’84% degli aventi diritto – dicono dal sindacato -, un segnale chiaro di voler partecipare attivamente alla vita democratica e sindacale in azienda, l’alta affluenza rende la Filctem Cgil ancora più orgogliosa del 53,3% dei consensi, migliorando in maniera significativa il precedente risultato. Vengono quindi assegnati alla Filctem quattro degli otto delegati da eleggere, di cui due operano nel territorio Senese e due nel territorio grossetano, tra questi ultimi, per la prima volta vediamo la presenza di una donna».

«Questo rappresenta con estrema chiarezza il lavoro fatto in questi anni, cercando di coinvolgere tutti e tutte nei percorsi che garantissero pari opportunità di sostanza e non di facciata. La Filctem Cgil, si conferma interlocutore principale e punto di riferimento per le lavoratrici ed i lavoratori di Acquedotto del Fiora che hanno premiato la presenza costante, le battaglie portate avanti in tutti i settori aziendali, con la competenza e la serietà messe in campo in questi anni di cambiamenti aziendali anche profondi. Un grande ringraziamento lo dobbiamo dicono dalla Filctem, a chi si è messo a disposizione, candidandosi, a chi ha svolto il ruolo della commissione elettorale e soprattutto ai 198 tra lavoratrici e lavoratori che ci hanno dato fiducia».

«Ora tocca a noi, alle Rsu elette e alla Filctem Cgil , assumerci le nostre responsabilità e dare seguito alla loro fiducia, combattendo a testa alta ogni giorno per valorizzare il lavoro , garantire equità, diritti, rispetto, perché il nostro compito è e sarà questo senza se e senza ma».