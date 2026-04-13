PUNTA ALA – Combattuto fino all’ultimo il Campionato Toscano a Squadre Maschile disputato sul prestigioso percorso maremmano del Golf Club Punta Ala. Due giornate di grande golf che hanno visto confrontarsi alcune tra le migliori realtà regionali in una competizione tirata e avvincente fino alla buca conclusiva. Al termine della seconda giornata, ad imporsi con autorevolezza è stata la squadra del Golf Club Firenze Ugolino, che ha chiuso con un totale di 452 colpi, conquistando una meritata vittoria grazie a una prestazione solida e continua da parte di tutti i componenti del team.

Da sottolineare in particolare l’eccellente prova di Brando Signorini, protagonista di un secondo giro straordinario chiuso in 69 colpi, unico giocatore dell’intero torneo a scendere sotto il par del campo: una prestazione di altissimo livello che ha contribuito in maniera decisiva al successo della sua squadra.

Alle spalle dei vincitori si è classificato il Golf Club Argentario, secondo con uno score complessivo di 457 colpi, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dal Golf Club Le Pavoniere (Prato), che ha concluso la competizione con 474 colpi. Più indietro la squadra di casa del Golf Club Punta Ala, che ha terminato in sesta posizione con un totale di 515 colpi.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza delle autorità federali e degli ufficiali di gara: il Sig. Giuliano Giovannini, Vice Commissario del Comitato Regionale Toscano FIG e Giudice Arbitro, il Sig. Sergio Cacialli, Direttore di Torneo, la Sig.ra Cristina Maionchi, Giudice Arbitro, e il Dott. Fernando Damiani, Presidente del Golf Club Punta Ala.

Un evento che ha confermato ancora una volta l’alto livello del golf toscano e la capacità del Golf Club Punta Ala di ospitare competizioni di prestigio, in un contesto tecnico e paesaggistico tra i più apprezzati del panorama nazionale.”