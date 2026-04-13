GROSSETO – Ricominciano i grandi tornei targati Pro soccer lab. Dal 19 aprile al 24 maggio saranno ben sette le categorie impegnate nei tornei di calcio giovanile Pro soccer CUP, Memorial Leonardo Mazzei e nella seconda edizione del Memorial Carlo Zecchini. Si comincia ufficialmente domenica 19 aprile con la quarta edizione del torneo Pro soccer CUP, che sarà divisa in quattro giornate diverse e coinvolgerà cinque categorie, con squadre professionistiche e dilettantistiche, e che vedrà scendere in campo i Primi calci under 8 e i Piccoli amici proprio il pomeriggio di domenica 19 aprile. Domenica 26 aprile, invece, giornata intera per il torneo degli Esordienti under 12, così come i Primi calci under 9 che si incontreranno sabato 9 maggio nel pomeriggio. Sabato 16 maggio, infine, il torneo vedrà protagonisti i Pulcini under 10.

Domenica 17 maggio, invece, sarà la volta della quarta edizione del Memorial Leonardo Mazzei: un torneo speciale per la società che destinerà ancora una volta l’intero ricavato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Nell’occasione, a scendere in campo saranno i Pulcini under 11.

“L’organizzazione dei tornei è un lavoro sempre molto impegnativo e delicato – spiega Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab – ma che ci regala sempre grande soddisfazione soprattutto per il coinvolgimento e il divertimento dei ragazzi. Un percorso che stiamo cercando di portare avanti anche nei singoli campionati di calcio che ci vedono già al lavoro per costruire le squadre per la prossima stagione, a partire proprio dagli Allievi e dai Giovanissimi. Un lavoro portato avanti grazie alla bravura e alla competenza dei nostri allenatori e dirigenti, che voglio personalmente ringraziare. Tra i progetti futuri anche la ricerca di un campo di gioco importante su Grosseto che ci permetta di far allenare molti dei nostri tesserati che arrivano anche da Grosseto e da gran parte della provincia. Siamo contenti anche di poter raccogliere fondi anche quest’anno per l’ospedale pediatrico Meyer e dare un piccolo ma significativo contributo a tanti bambini”.

Anche quest’anno durante la Pro soccer CUP la tifoseria più colorata, sportiva e folkloristica sarà premiata con un orso gigante. Il 26 aprile, invece, per il torneo degli Esordienti, saranno assegnati anche i premi al miglior giocatore, al miglior portiere e al capocannoniere del torneo.

Giovedì 21 maggio, infine, si apriranno le porte della seconda edizione del Memorial Carlo Zecchini, che lo scorso anno ha fatto registrare la presenza di oltre 1.200 persone in tre giorni e la vittoria finale della Lazio. Per questa edizione, che prenderà il via dal 21 al 24 maggio, con giovedì 21 maggio dedicata alla presentazione delle squadre in piazza Dante, la categoria di riferimento sarà l’under 14. Le gare si giocheranno allo Stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, come campo principale, sul campo sportivo “Palazzoli”, su quello della Nuovagrosseto e sul campo sportivo “Oliviero Francioli” di Alberese. Per informazioni sui tornei è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it, con una pagina apposita dedicata proprio al Memoria Zecchini, oppure sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram.