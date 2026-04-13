GROSSETO. Piogge e locali temporali insisteranno anche nella giornata di domani, martedì 14 aprile, su buona parte della Toscana, in particolare nella notte e nelle prime ore del mattino sulle zone centro-meridionali, costa e isole comprese.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha prorogato su queste zone il codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore fino alle ore 9 di domani, martedì, quando è prevista un’attenuazione dei fenomeni.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.