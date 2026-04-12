CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sfiorata la vittoria del 50esimo Trofeo Maremma per lo scarlinese Leopoldo Maestrini, che si piazza sul secondo gradino del podio in coppia con la consorte Gioia Boddi su una Fabia RS che guidava per la prima volta. Maestrini ha saputo sfruttare al meglio la vettura boema sulle strade amiche di Castiglione della Pescaia e dintorni, cercando anche di limitare il gap dato dall’essere fermo dallo scorso luglio e comunque meritandosi l’onore delle armi.

A vincere la manifestazione, secondo atto della Coppa Rally di zona 7, oltre che valido per il Trofeo Rally Toscano, sono stati Antonio Rusce, reggiano, tra i migliori piloti privati d’Italia, e il bresciano Gabriele Zanni. Rusce, già protagonista del Campionato Italiano (attualmente secondo nel “promozione”), con la Skoda Fabia RS Rally 2 ha preso il comando dalla prima prova speciale disputata nel tardo pomeriggio di ieri al PalaGolfo di Follonica e già con le prime prove odierne ha cercato l’allungo sulla concorrenza nonostante abbia evidenziato un feeling non ottimale con la vettura ed anche con le strade maremmane che affrontava per la seconda volta dal 2022. Il driver di Rubiera ha fatto prevalere la sua esperienza, riuscendo sia ad attaccare che anche a difendersi bene dalle incursioni degli inseguitori, soprattutto Maestrini, bravo a cercare di mettere pepe alla classifica ed anche coriaceo nel difendersi a sua volta alle proprie spalle, dove faceva bella presenza un plotone di grandi piloti. Alla fine da questo ventaglio di alto valore è uscito il nome dell’aretino Roberto Cresci, in coppia con il cugino Fabio Ciabatti, anche loro su una Fabia. Un poco di ruggine anche per loro visto che non correvano da settembre scorso ma tanta voglia di fare in questa prima uscita stagionale, li ha portati al “bronzo” con ampio merito. Bravi anche, gli aretini, a saper contenere il ritorno del livornese Roberto Tucci, in coppia con Monti, a che loro su Skoda. Pilota sempre redditizio sulle strade della bassa Toscana, il pilota di Venturina – un altro che non corre con troppa assiduità – ha tenuto comunque bene il passo di vertice fino alla bandiera a scacchi (foto del podio di AmicoRally).

Top five completata dall’esperto pistoiese Stefano Bizzarri, in coppia estemporanea per la prima volta con il lucchese Angilletta. Skoda Fabia RS anche in questo caso, Bizzarri cercava il riscatto dal ritiro del Ciocco di due settimane fa e pur soffrendo per un adattamento all’erogazione della potenza motore mai trovato a dovere, ha saputo rimanere nel gruppo di testa, iniezione di fiducia in vista del prossimo impegno del Rally Abeti di maggio, sulla montagna pistoiese, sua gara di casa.

Sesta posizione finale per Alessio Santini, in coppia con Susanna Mazzetti. La coppia, al debutto con una Toyota GR Yaris Rally2 ha sofferto particolarmente il fatto di non conoscere la vettura ed anche l’essere fermi da un anno, proprio dal “Maremma” dell’anno scorso. Per tutta la gara Santini ha cercato la quadra con la tre cilindri della Casa “delle ellissi” senza mai trovare la strada per insidiare i vertici e provare a vincere il terzo alloro nella competizione casalinga.

Settima moneta per un altro attesissimo locale, Giacomo Vargiu, chiamato ad una prestazione di continuità dopo quella solare dell’anno passato. Obiettivo mancato, per lui, in coppia con Marco Nesti su una Skoda Fabia RS, complice soprattutto una foratura che gli ha fatto perdere circa 45″ e di fatto le concreta possibilità di lottare per i vertici assoluti. Rimane la soddisfazione di aver comunque siglato dei parziali di valore.

L’ottava posizione sotto la bandiera a scacchi è andata agli elbani Francesco Bettini e Luca Acri (Skoda), anche loro inattivi da un anno esatto. Arrivati in Maremma per preparare al meglio il Rallye Elba per loro casalingo della settimana prossima, hanno sofferto nel primo giro di prove odierno per problemi alla frizione, per poi riprendere il ritmo e chiudere con buone indicazioni da sfruttare per la settimana prossima.

Nono assoluto ha chiuso l’equipaggio lucchese Puccetti-Luisotti, con la vecchia versione “evo” della Skoda, evidentemente sfruttata al meglio possibile, per una prestazione non certo passata inosservata e la top ten è stata chiusa da Fabio Pinelli e Filippo Caturegli. Alla sua seconda uscita con la Fabia RS, il pilota di Borgo a Buggiano non è riuscito a trovare un dialogo ottimale con la millesei boema e pur reagendo nel secondo giro di sfide ha poi rischiato grosso con una foratura durante l’ottava prova, con la quale ha perso circa quaranta secondi, vanificando due posizioni nella generale.

Tra i delusi della gara di certo il pisano Lorenzo Sardelli, con Giovacchini al fianco sulla Skoda Fabia RS che guidava per la seconda volta dopo il podio del Ciocco. Per sei prove il pilota di Forcoli aveva saputo reggere bene il passo nei quartieri alti della classifica, tra il quinto e il settimo posto, prima di uscire di strada durante la settima prova. La gara ha poti detto male anche al locale Emanuel Forieri, fermato da problemi meccanici alla sua Citroen C3 Rally2 nelle prime battute del confronto.

Tra le due ruote motrici si sono imposti i lucchesi Fanucchi-Olivi, al volante della Peugeot 208 Rally4, confermando una supremazia nella categoria che in Toscana è ormai una costante. Alle loro spalle, i connazionali Villa-Berni con la più datata Renault Clio S1600, mentre il gradino più basso del podio è andato all’ex campione tricolore di cronoscalate Michele Camarlinghi, navigato da Pellegrini, anch’essi su 208 Rally4.

La classifica femminile ha visto di nuovo vincitrice la pistoiese Maila Cammilli, che dopo il successo al Ciocco due settimane fa ha concesso il bis con la Peugeot 208 Rally4 che guidava per la seconda e soprattutto affiancata dalla figlia Asia Fagni (alla sua seconda gara in carriera). Per Cammilli questo è stato un notevole passo in avanti nella classifica di zona.

La parte “historic” del Trofeo Maremma è stata assai partecipata ed ha visto il successo della Opel Kadett GSi di Lombardi-Marchi, davanti alla affascinante BMW M3 del pratese Brunero Guarducci, assecondato da Bazzani e terzi Scatena-Benedetti con la Peugeot 205 Rally.

MaremmaCorse 2.0, l’organizzatore, ha celebrato il prestigioso traguardo delle nozze d’oro con la propria gara nel migliore dei modi: un plateau di iscritti che ha superato abbondantemente le tre cifre, con 110 equipaggi al via – 108 i partiti – protagonisti di un fine settimana all’insegna di tradizione, spettacolo e contenuti tecnici di alto livello. Un successo organizzativo a tutto tondo, certificato dal notevole incremento delle iscrizioni del 33% rispetto al 2025, che consegna agli annali questa edizione dal sapore tutto particolare. Una gara sempre più apprezzata da chi corre e sempre più espressione identitaria del territorio.

Un momento di grande emozione ha caratterizzato la premiazione con la consegna del Memorial “Gianni Mancini”, il riconoscimento intitolato al giornalista sportivo grossetano scomparso prematuramente poche settimane fa. A conquistarlo è stato l’equipaggio Maestrini-Boddi, risultato il migliore tra quelli con licenza ACI Sport rilasciata a Grosseto, nella prova speciale inaugurale “Città di Follonica”. A consegnarlo è stato il figlio Saverio.

Confermata la collaborazione con Eni Rewind, ancora main sponsor della competizione che si snoda attraverso i comuni delle Colline Metallifere toscane. La società ambientale di Eni, che nel territorio è impegnata in attività di bonifica, messa in sicurezza e valorizzazione degli ex siti minerari, rinnova la sua presenza al fianco delle comunità locali in un’iniziativa dal forte valore identitario.