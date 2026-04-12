GROSSETO – È stata ufficializzata la data del Toscana Pride 2026: il corteo dell’orgoglio LGBTQIA+ si svolgerà sabato 13 giugno. Dopo l’annuncio che la manifestazione si sarebbe svolta a Grosseto, arriva dunque la conferma del giorno in cui la Maremma diventerà il centro della mobilitazione per i diritti civili e l’inclusione.

Grosseto al centro del Pride regionale

La scelta di Grosseto punta a valorizzare territori spesso meno coinvolti nei grandi eventi, rafforzando la presenza di reti locali impegnate nel contrasto a discriminazioni, violenze e isolamento sociale. Determinante è stato il contributo delle associazioni del territorio, che hanno sostenuto con forza la candidatura.

Tra queste figurano realtà attive in ambito sociale e culturale come circoli Arci, collettivi, associazioni e cooperative, protagoniste nella costruzione del percorso che porterà al corteo.

Il valore del decennale del Toscana Pride

L’edizione 2026 coincide con il decennale del Toscana Pride, un traguardo che conferisce all’appuntamento un significato particolare. La presidente del Comitato, Fiora Branconi, ha evidenziato come la manifestazione rappresenti un momento di forte partecipazione collettiva, sottolineando il ruolo delle associazioni locali e il valore simbolico di tornare in Maremma a oltre vent’anni dall’evento del 2004.

Un percorso partecipato verso il 13 giugno

Con la definizione della data prende ufficialmente il via anche il percorso organizzativo. Il Comitato ha annunciato un processo aperto basato su partecipazione e confronto, coinvolgendo associazioni, gruppi informali e cittadini.

I primi appuntamenti pubblici sono già stati fissati: La prima assemblea si terrà domenica 19 aprile, ore 16:30 a Grosseto, nella sala della Provincia, la seconda assemblea si terrà martedì 28 aprile, ore 21 a Firenze.

Due momenti di incontro per costruire insieme contenuti e organizzazione della manifestazione.

Un Pride per tutta la Toscana

Il Toscana Pride 2026 si propone come un evento capace di coinvolgere l’intero territorio regionale, ribadendo la centralità dei diritti LGBTQIA+ e la necessità di contrastare ogni forma di discriminazione.

Il corteo di Grosseto sarà il risultato di un lavoro condiviso tra associazioni, istituzioni e cittadinanza, con l’obiettivo di dare voce a istanze spesso poco rappresentate e rafforzare una rete sociale inclusiva e partecipata.