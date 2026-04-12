FOLLONICA – Importante riconoscimento per Cristian Fabbri, studente della classe 4 AFM dell’Isis di Follonica, che si è classificato al terzo posto nel concorso nazionale promosso dal Rotary Club sul tema della legalità.

La premiazione si è svolta lo scorso 10 aprile a Palermo, alla presenza di numerose autorità, in un contesto istituzionale che ha valorizzato l’impegno e la partecipazione dei giovani su un argomento di particolare rilevanza sociale.

Il risultato ottenuto

Il piazzamento ottenuto da Fabbri rappresenta un traguardo significativo all’interno di una competizione che coinvolge studenti provenienti da diverse realtà italiane. Il concorso, incentrato sui principi della legalità, mira a stimolare la riflessione e la consapevolezza tra i più giovani su temi civici e di responsabilità.

Il sostegno della scuola e della famiglia

La mamma, Laura Sergi, ha ringraziato «il Rotary Club per aver offerto un’importante occasione di crescita formativa. Un ringraziamento particolare anche alla docente di Italiano, professoressa Lupetti, che ha accompagnato e sostenuto il percorso dello studente, contribuendo alla preparazione del lavoro presentato».

Un’esperienza formativa

La partecipazione al concorso e il risultato conseguito si inseriscono nel percorso educativo dello studente, offrendo un’opportunità di confronto su tematiche attuali e favorendo lo sviluppo di competenze legate alla cittadinanza attiva. L’iniziativa del Rotary si conferma così uno strumento di promozione dei valori della legalità tra le nuove generazioni.