FOLLONICA – Un’occasione come quella di quest’anno non capita spesso e Senzuno l’ha colta al volo per festeggiare traguardi da record in questo 2026.

Così il rione giallo verde ha celebrato oggi, domenica 12 aprile, i trionfi ottenuti nell’edizione 59 del carnevale di Follonica che ha visto Senzuno conquistare i premi per il miglior carro, la migliore mascherata, la fascia di Miss Carnevale, la Coppa Carnevale e anche il primo posto nel contest del nostro quotidiano “Il carro che mi piace di più”.

E così oggi durante la festa di Senzuno, ospitata nella sala della parrocchia di San Paolo della Croce di Follonica, il direttore de Il Giunco ha consegnato nelle mani del presidente Luciano La Ganga l’inconfondibile “Super G” per la vittoria de “Il Carro che mi piace di più”. Con questa vittoria Senzuno sale a sette titoli nell’albo d’oro del contest de Il Giunco.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e il presidente dell’associazione Carnevale Andrea Benini.