BAGNO DI GAVORRANO – Pareggio in rimonta per il Follonica Gavorrano, che chiude 1-1 in casa del Trestina, portando a quattro i risultati utili consecutivi.

Subito a inizio gara Bianchi cerca subito Bellini, che riesce a concludere nonostante l’opposizione della difesa di casa, Vitali para senza problemi. Ancora Bellini al 3′ raccoglie la sfera dopo un’azione condotta da Presta, carica il destro dalla distanza ma calcia a lato.

Partenza vibrante tra le due squadre. Al 9′ arriva un’ottima occasione anche per i padroni di casa: Lucchese trova Confessore, che si libera al tiro da ottima posizione e per un soffio non trova la porta.

Al 19′ locali vicini al vantaggio con Priore, che di testa colpisce un palo clamoroso.

Due minuti più tardi sfiora invece la traversa Biagetti su calcio d’angolo, con un tiro che viene deviato in angolo quel tanto che basta ai padroni di casa per evitare il gol biancorossoblù.

Al 28′ ancora una buona opportunità per il Follonica Gavorrano: il tiro-cross di Bellini è insidioso e per un soffio Iacoponi non arriva sulla sfera sul secondo palo.

Dall’altra parte al 30′ colpisce però il Trestina, con Ferri Marini che approfitta di una palla vagante al limite dell’area e calcia sul primo palo con un rasoterra su cui Tognetti non può nulla.

Il Follonica Gavorrano prova a reagire. Al 36′ buona palla per Bellini, che dopo un contrasto si allunga troppo la sfera e non riesce a concludere.

Al 40′ Tognetti si deve impegnare sul colpo di testa di Priore, l’estremo difensore biancorossoblù smanaccia e salva i suoi dal raddoppio dei padroni di casa. È l’ultima occasione della prima frazione.

Il primo tiro della ripresa è ad opera di Bellini dal limite, la potenza però non è sufficiente per impensierire il portiere.

Bella parata al quarto d’ora di Tognetti sullo stacco di De Meio su corner, Trestina vicino al raddoppio.

Il Follonica Gavorrano prova anche con i cambi ad alzare il baricentro. Al 17′ occasione incredibile per i piedi di Presta, che al momento della conclusione con il portiere fuori dai pali scivola e non riesce a calciare.

Giordani al 21′ carica il destro dalla distanza e colpisce un clamoroso incrocio dei pali. E un minuto più tardi Bellini da fuori non trova la porta.

Il massimo sforzo dell’undici minerario si traduce al 28′ nel gol di Fossati, entrato appena due minuti prima. Il numero 80 biancorossoblù impatta bene un tiro-cross di Iacoponi e porta il punteggio in parità.

Al 44′ gran tiro di Nouri, che dal vertice dell’area sfiora il palo dalla parte opposta, la palla esce di un soffio con Tognetti che comunque fa buona guardia.

L’arbitro assegna 5′ di recupero, durante i quali non ci sono più occasioni da segnalare.

SPORTING TRESTINA: Vitali, Scartoni (30′ st Principe), Bussotti, De Meio, Lucchese (39′ st Nouri), Ferri Marini (30′ st Sensi), Priore, Giuliani, Russo, Ferrarese (19′ st Dottori), Confessore (19′ st Mercuri). A disposizione: Bonifacio, Ubaldi, Granturchelli, Dini. All. Calori.

FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bellini, Iacoponi, Bianchi (16′ st Maurizi), Rinaldini (12′ st Giordani), Biagetti, Drapelli, Masoni (16′ st Arrighi), Likaxhiu (26′ st Fossati), Presta, Ferrante (41′ st Bucci). A disposizione: Poggiolini, Marino, Proietti, Pescicani. All. Pagliarini.

ARBITRO: Ferruzzi di Albano Laziale; assistenti Ciufoli di Albano Laziale e Bonicelli di Bergamo.

MARCATORI: 30′ Ferri Marini, 28′ st Fossati.

NOTE: ammoniti Ferrarese, Lucchese, Iacoponi. Recuperi 1+5.