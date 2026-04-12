GROSSETO – La foto che vi proponiamo oggi per la nostra rubrica Maremma com’era ci è stata inviata senza ulteriori indicazioni se non la data, che è trascritta dietro: 28 febbraio 1955.
Non sappiamo dove sia stata scattata, né chi siano i tre uomini. Li riconoscete?
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era