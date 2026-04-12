GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 12 aprile 2026

Ariete – Domenica che ti invita a rallentare e ad ascoltare di più. Sei abituato a decidere velocemente, ma oggi una pausa ti aiuterà a capire meglio una dinamica affettiva. Evita reazioni impulsive: il silenzio può essere più efficace di mille parole.

Toro – Giornata serena e stabile. Ti senti in equilibrio con l’ambiente domestico e con le persone che ami. È il momento giusto per dedicarti a qualcosa di concreto che ti dà soddisfazione, anche semplice ma autentico.

Gemelli – Hai voglia di muoverti, di sentire novità attorno a te. Una conversazione inaspettata potrebbe aprire uno spiraglio interessante. Non sottovalutare le intuizioni improvvise.

Cancro – Emozioni presenti ma non travolgenti. Oggi riesci a proteggere i tuoi spazi senza chiuderti. Una giornata utile per rafforzare un legame familiare.

Leone – Meno bisogno di protagonismo e più desiderio di autenticità. Questo atteggiamento ti rende più vicino alle persone care.

Vergine – Precisione e senso pratico anche nel weekend. Mettere ordine in qualcosa ti darà una sensazione di controllo rassicurante.

Bilancia – Armonia e desiderio di bellezza guidano la giornata. Evita tensioni inutili e scegli ambienti che ti facciano sentire bene.

Scorpione – Profondo e riflessivo. Oggi potresti comprendere qualcosa che finora ti era sfuggito. Non avere fretta di condividere tutto.

Sagittario – Hai bisogno di aria aperta e movimento. Segui questo impulso, anche con una semplice passeggiata.

Capricorno – Stabilità e concretezza ti accompagnano. Una riflessione sul futuro ti porta maggiore sicurezza.

Acquario – Creatività silenziosa. Un’idea nata quasi per gioco potrebbe avere sviluppi interessanti.

Pesci, segno del giorno – Sensibilità e intuizione sono amplificate. Oggi riesci a comprendere profondamente chi ti sta accanto e a offrire sostegno senza perdere equilibrio. È una giornata di empatia consapevole, non di sacrificio.

Consiglio escursione: passeggia lungo il Lago dell’Accesa, dove acqua e silenzio aiutano a ritrovare armonia interiore.