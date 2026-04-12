GROSSETO – Il Trissino deve aspettare l’ultimo quarto d’ora per avere la certezza della vittoria contro un Circolo Pattinatori all’altezza della contesa fino al 4-5 segnato da capitan Saavedra dopo 9 minuti di gioco della ripresa. A far passare la paura ai campioni d’Italia ci pensa Cocco (con Saavedra nella foto u&emmediggì) con una tripletta in poco più di sei minuti che chiude una sfida bellissima ed emozionante per il caldissimo pubblico accorso alla pista Mario Parri. I risultati dagli altri campi hanno comunque reso matematico il settimo posto in regular season, anche se occorrerà aspettare gli ultimi 50 minuti per conoscere l’avversario dei preliminari playoff. “Fino a che abbiamo retto fisicamente – commenta Massimo Mariotti – siamo stati in partita, con una prestazione straordinaria di tutti i ragazzi che sono scesi in campo e con le belle parate di Luca Squarcia”.

Fin dall’inizio si è capito che la corazzata Trissino non avrebbe avuto vita facile in Maremma. I campioni d’Italia vanno al bersaglio al primo affondo, al 3′, con Gavioli che riprende una respinta di Squarcia e la sistema al sette. Immediata la reazione biancorossa con le conclusioni insidiose di Barragan, Barbieri e Saavedra. Trissino soffre e al decimo è costretto a capitolare sull’invenzione di Sillero, che verticalizza in area per Barbieri che fa secco Sgaria. Il Cp insiste, ma basta una piccola incertezza per dare a Mendez l’opportunità di riportare avanti i veneti, ma nemmeno questo scoraggia Sillero che con un’azione personale scardina nuovamente la porta difesa a Sgaria. Al 17′ un fallo di Barbieri permette a Cocco di battere un rigore: la palla batte sulla traversa e viene ripresa e spedita in rete. Arbitri protagonisti in negativo nel finale di primo tempo: Stallone annulla un gol regolare di Sillero per stecca alta. Sarebbe stato il 3-3.

La ripresa si apre con l’espulsione di Mendez, ma il Cp non riesce a sfruttare la superiorità numerica per la buona guardia ospite. Al 3′ il Trissino allunga con un capolavoro balistico di Joao Pinto che batte Squarcia con un diagonale impossibile e un gran tiro dalla sinistra di Alvarinho regala il 2-5.

Al 7′ Barragan sfrutta a dovere un passaggio da dietro per superare Sgaria e rimanere sulla scia della capolista e Saavedra fa poi tremare i polsi alla corazzata ospite con un gran gol, 4-5. Alvarinho mette la sesta rete sul secondo palo, ma il Grosseto è vivo e infiamma i suoi tifosi. Il Trissino Approfitta di qualche concessione locale per far vedere perché sta dominando la scena nazionale e nel giro di tre minuti e mezzo vola sul 4-9, per chiudere per la quarta partita di fila in doppia cifra, grazie a Cocco e Gavioli, che fissano il finale su un 11-4 troppo pesante per un bel Grosseto.

Circolo Pattinatori Grosseto-Hockey Trissino 4-11

C.P. GROSSETO: Squarcia, Marinoni; Sillero, Saavedra, Paghi, Schiavo, Cardi, Barbieri, Giabbani, Barragan. All. Massimo Mariotti.

HOCKEY TRISSINO: Sgaria, Zampoli; Cocco, Malagoli, Piccoli, Pinto, Silva, Mendez, Gavioli, Alvarinho. All. Joao Pinto.

ARBITRI: Francesco Stallone, Mauro Giangregorio.

RETI: nel p.t. 2’07 Gavioli, 9’13 Barbieri, 13’34 Mendez, 14’14 Sillero, 16’15 Cocco; nel s.t. 2’52 Pinto, 5’41 Alvarinho, 6’09 Barragan, 9’05 Saavedra, 10’20 Alvarinho, 12’54 Malagoli, 13’12 Cocco, 13’53 Cocco, 19’59 Cocco, 22’26 Gavioli.

ESPULSIONI (2′): Mendez nel s.t.