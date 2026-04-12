GROSSETO – Incendio questa mattina poco dopo le 3. Una palazzina è stata evacuata dopo le fiamme si sono sviluppate al suo interno. L’incendio si è sviluppato nella zona di via Giusti.

20 le persone che sono state fatte uscire dai soccorritori che si trovavano sul posto. Gli operatori della Croce rossa e l’automedica hanno soccorso una donna di 56 anni rimasta intossicata trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto anche ambulanza Anpas, ambulanza della Misericordia di Paganico, ed ambulanza della Misericordia di Castiglione della Pescaia.

È stato attivato il protocollo maxi emergenza. Croce rossa, e Misericordia hanno messo a disposizione dei pulmini per trasferire le persone evacuate. Alcuni sono potuti andare ospiti da parenti e amici mentre altri hanno dormito all’hotel Granduca.

«Ci siamo svegliati con i lampeggianti davanti alle finestre – racco ta un vicino -. Pensavamo ad un’ambulanza, che qualcuno si fosse sentito male. E invece c’erano ambulanze e vigili del fuoco. Vede quella finestra lassù, quella tutta aperta? Quella era la sala».

Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco che hanno divelto la serranda della finestra del salotto per entrare e domare l’incendio. Al momento nessuno è rientrato in casa. Ci sarà da valutare la tenuta del tetto ed eventuali danni statici alla struttura.