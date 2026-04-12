GROSSETO – La Gea Basketball Grosseto dovrà guadagnarsi la salvezza nel campionato di serie C femminile ai playout. La formazione di Luca Faragli, nell’ultima giornata di regular season, è stata infatti superata sul campo del Nuovo Basket Altopascio per 59 a 49 (foto d’archivio di Stefano Venezia).

È vero che, alla resa dei conti, le grossetane sarebbero state costrette ugualmente a un impegno supplementare visto che Baloncesto ha superato nettamente Castelfiorentino (52-30) nell’ultimo impegno casalingo, ma qualcosa era lecito attendersi. La Gea, ad Altopascio, è mancata soprattutto nella fase difensiva, a causa della fisicità delle lucchesi, che hanno quasi sempre tenuto la testa avanti. Faragli e compagne, tra la fine del terzo quarto e l’inizio del quarto, sono riuscite anche ad agganciare le avversarie, che però, il finale hanno sfruttato a dovere alcuni errori delle biancorosse.

“Abbiamo sbagliato tanto, non solo nel tiro ma anche in tante rimesse – mastica amaro il coach Luca Faragli – abbiamo, subito la loro fisicità sotto i tabelloni. Non abbiamo giocato male, visto che siamo riusciti ad arrivare a 49 punti. È mancata però la forza e la voglia di crederci, dopo che eravamo riusciti a riportarci sotto con una zona press. Non ho visto la necessaria determinazione al momento di decidere il confronto. Ora sotto con il lavoro in attesa della serie contro il Bellaria Cappuccini Pontedera, in programma nell’ultimo fine settimana di questo mese”.

Tra le grossetane da mettere in evidenza le prestazioni di Matilde Pepi e Giulia Faragli le ultime ad arrendersi, sempre pronte a gettarsi su ogni pallone, mentre Francesca Benedetti, uscita a cinque minuti dalla fine per un infortunio alla caviglia, è stata l’unica che è riuscita a contrastare le avversarie sotto il canestro.

GEA GROSSETO: Pepi 14, Teresa Vallini 8, Mery Bertaccini 9, Vannozzi 1, Emma Bertaccini 2, Merlini, Mazzi, Faragli 8, Benedetti 1, Carolina Vallini 7

Parziali: 14-6, 35-25; 45-35.