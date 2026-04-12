GROSSETO – Sesto pareggio stagionale per il Grosseto campione del girone E contro la cenerentola Sansepolcro (foto di Paolo Orlando). Il Carlo Zecchini assiste ad un 2-2 animato e divertente, tutto scandito in un primo tempo senza un attimo di tregua, con tanti giocatori locali poco utilizzati durante l’anno schierati dal primo minuto. Si distingue Belli per gli ospiti rompendo il ghiaccio all’8′ e raddoppiando al 22′, ma nel mezzo ci sono le reti maremmane di Italiano (al suo primo centro in biancorosso) e Benedetti, poco prima del quarto d’ora. A seguire vari tentativi dalla distanza da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia né all’intervallo né al triplice fischio. Altre emozioni anche nella ripresa, con Belli prima e il subentrato Marzierli che sfiorano il gol, ma in mostra anche Riccobono, Benedetti e Sabelli per gli unionisti.

GROSSETO: Romagnoli, Masini, Sacchini, Riccobono, Benedetti, Ampollini, Italiano, Brenna, Guerrini, Regoli, D’Ancona. A disposizione: Marcu, Cesario, Sabelli, Marzierli, Disanto, Bacciardi, Monteverde, Malva, Fiorani. All. Indiani.

SANSEPOLCRO: Ermini, Cerbella, Omohonria, Adreani, Borgo, Baraboglia, Belli, Testerini, Bocci, Massai, Vitiello. A disposizione: Bambara, Di Paola, Alunni, Stampo, Polimeni, Giannini, Pieracci, Salvadori, Barculli. All. Palazzi.

ARBITRO: Ducci di Pistoia; assistenti Miccoli di Bari e Darwish di Milano.

MARCATORI: 8′ e 22′ Belli, 12′ Italiano, 13′ Benedetti.