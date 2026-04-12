PORTO SANTO STEFANO – In occasione della Giornata del mare e della cultura marinara, si è svolta a Porto Santo Stefano un’iniziativa promossa dalla Lega navale italiana (sezione Monte Argentario/Orbetello) in collaborazione con la Guardia costiera locale, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del mare e sensibilizzare sui temi della sicurezza della navigazione e della tutela ambientale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Monte Argentario, si è inserito nel contesto delle attività già organizzate sul territorio, affiancandosi a una mostra dedicata alle attrezzature nautiche allestita dalla stessa Lega Navale.

Dimostrazioni e attività della Guardia Costiera

Nel corso della giornata, alla presenza del sindaco Arturo Cerulli, di rappresentanti dell’associazione marittimi Argentario e dell’Ente palio, i militari della Guardia Costiera hanno illustrato ai partecipanti le principali attività operative svolte quotidianamente. In particolare, sono state presentate le dotazioni tecnologiche impiegate per garantire la sicurezza in mare e per le operazioni di soccorso.

L’incontro ha rappresentato un momento di approfondimento sulle funzioni istituzionali del Corpo, con un focus sulle azioni dedicate alla salvaguardia della vita umana e al controllo della navigazione.

Il percorso espositivo e il coinvolgimento degli studenti

Parallelamente, la Lega Navale Italiana ha curato un percorso guidato rivolto agli studenti dell’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica e ai visitatori presenti. L’esposizione ha valorizzato una raccolta di strumenti nautici appartenenti alla collezione privata del comandante Lucio Di Lorenzo, tra i fondatori della sezione locale.

L’iniziativa si inserisce anche nelle celebrazioni per il trentennale della sezione Monte Argentario/Orbetello, attualmente presieduta da Marco Fanciulli.

Promozione della cultura del mare

La giornata si colloca nell’ambito delle attività istituzionali volte a promuovere la cultura marittima e a rafforzare la consapevolezza del mare come bene condiviso. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di coinvolgere cittadini e giovani in un percorso di conoscenza e rispetto dell’ambiente marino, attraverso momenti informativi e divulgativi.