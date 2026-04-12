GROSSETO – È in programma per sabato 18 aprile alle ore 18, davanti al Municipio in piazza Duomo, una manifestazione pubblica promossa dall’associazione “Grosseto al Centro” per richiamare l’attenzione sul tema degli abbattimenti delle alberature cittadine.

L’iniziativa nasce in un contesto di crescente preoccupazione tra i residenti per gli interventi sul verde urbano che, secondo i promotori, stanno modificando in modo significativo diverse aree della città. Al centro della mobilitazione vi è la richiesta di una revisione delle decisioni adottate dall’amministrazione comunale e di una maggiore condivisione dei processi decisionali.

Le motivazioni della protesta

Secondo quanto evidenziato dall’associazione organizzatrice, gli abbattimenti riguarderebbero un patrimonio considerato di grande valore, non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico. Alcune valutazioni tecniche citate parlano infatti di un valore complessivo degli alberi rimossi che supererebbe i due milioni di euro.

Nel corso delle ultime settimane, diversi cittadini hanno manifestato disagio per la perdita di alberature in alcune zone della città, sottolineando anche le possibili ripercussioni sulla qualità della vita e sul contesto urbano.

Le richieste dei cittadini

Tra le principali istanze avanzate dai promotori della manifestazione figurano la tutela del patrimonio arboreo esistente, una gestione del verde urbano basata su criteri scientifici e la possibilità di effettuare verifiche tecniche indipendenti. Viene inoltre richiesto che gli abbattimenti rappresentino una soluzione residuale, da adottare solo in presenza di effettive necessità.

Nel corso dell’iniziativa sarà ribadita anche la necessità di maggiore trasparenza nelle decisioni e di un confronto più ampio con la cittadinanza.

Le dichiarazioni

Il rappresentante dell’associazione, Matteo Della Negra, ha spiegato che l’opposizione non riguarda gli interventi ritenuti indispensabili, ma le modalità con cui alcune decisioni sarebbero state assunte, ritenute prive di un adeguato approfondimento tecnico e di un confronto pubblico. Ha inoltre evidenziato come, secondo alcune valutazioni esterne, in determinati casi sarebbero state possibili soluzioni alternative agli abbattimenti.

È stato inoltre annunciato l’avvio di iniziative legali e la possibilità di ulteriori azioni, nel caso in cui emergano responsabilità nella gestione degli interventi. L’appello rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare alla manifestazione per esprimere la propria posizione sul tema.