GROSSETO – E’ il testacoda con l’ultima Sansepolcro il primo impegno del Grosseto campione del girone E di Serie D. Dopo il pareggio a Siena e lo scivolone maturato nel recupero della seconda Seravezza, i biancorossi hanno festeggiato la promozione sul campo per poi godersi al meglio la sosta pasquale (foto di Paolo Orlando). Quartultima di campionato da non trascurare però, come il resto del torneo.

“Potessi, farei tredici punti in queste ultime quattro gare, noi giochiamo sempre per vincere – ha detto mister Indiani nel prepartita – poi come a Siena a volte non è possibile. E’ chiaro che qualche giocatore ha bisogno di riposare ed è giusto che chi è stato utilizzato meno venga mandato perché ci ha permesso di vincere il campionato allenandosi come gli altri ed innalzando gli allenamenti di chi ha giocato di più. La squadra, sono strasicuro di questo, non perderà sicuramente la sua identità e voglia di far bene. Che motivazioni abbiamo adesso? Cercheremo di far bene in tutte le partite, le motivazioni devono essere quelle che ci hanno permesso di vincere con così largo anticipo. Quelli che andranno dentro dopo essere stati utilizzati meno devono avere tante motivazioni per far bella figura e credo che basterà quello. Poule scudetto? E’ lontana, e credo che arriverà lanciato chi vincerà ‘di corto muso’, mantenendo la tensione fino all’ultimo. Avendo noi oltre un mese di attesa, a livello di tensione rischiamo di staccare ma se prendiamo queste settimane nel modo giusto attenueremo il problema”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciraudo, D’Ancona, Disanto, Fiorani, Guerrini, Italiano, Lorenzini, Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Monteverde, Musardo, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 31esima giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana (Camia di Nichelino)

Fulgens Foligno-Prato (Tedesco di Battipaglia)

Orvietana-Scandicci (Calabro’ di Reggio Calabria)

Camaiore-Poggibonsi (Velocci di Frosinone)

San Donato Tavarnelle-Ghiviborgo (Augello di Agrigento)

Seravezza-Siena (Bonasera di Enna)

Sporting Trestina-Follonica Gavorrano (Ferruzzi di Albano Laziale)

Tau Altopascio-Cannara (Scalvi di Lodi)

Grosseto-Sansepolcro (Mancini di Pistoia)

La classifica:

Grosseto 68 punti; Seravezza 55; Tau Altopascio 53; Siena 52; Prato (-2) 51; Foligno 47; Terranuova Traiana 46; Scandicci 44; Aquila Montevarchi 41; Sporting Trestina 39; Ghiviborgo 37; Camaiore, Follonica Gavorrano 33; Orvietana 31; San Donato 30; Poggibonsi 26; Cannara 22; Sansepolcro 18.