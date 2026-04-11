GROSSETO – Nel reparto di Pediatria dell’ospedale Misericordia sono in arrivo più di cento nuovi compagni di viaggio: piccoli libri colorati, pensati per far sorridere, sognare e giocare i bambini ricoverati. È il dono della casa editrice Bookendipity.com, guidata da Gabriele Rondini, maremmano di nascita, a Santa Croce sull’Arno con la sua idea editoriale, che ha voluto riportare un po’ della sua terra alle corsie dove i bambini imparano a guardare il mondo con coraggio e curiosità.

L’iniziativa nasce da un progetto ideato circa cinque anni fa, costruito con la collaborazione dell’amica Laura Biagioni, grossetana con un’anima da illustratrice. Insieme, hanno dato vita ai primi volumetti di quella che diverrà una nutrita collana illustrata. Nata per avvicinare i più giovani alla lettura. «All’inizio – racconta Rondini – dai primi libri portati nelle scuole i docenti ci raccontavano che i bambini, già abituati a schermi e clic, grazie alla modalità del racconto proprio di questi volumetti, si avvicinavano alla carta con entusiasmo, perché li percepivano diversi dal classico libro. E questo era proprio il nostro obiettivo: far riscoprire il piacere di sfogliare, giocare, immaginare».

Nel tempo, le collane si sono moltiplicate: dai colori giallo e arancione sono arrivati il blu e il rosso, ciascuno con un proprio significato, dall’inclusione alla conoscenza. «Tutte – spiega Rondini – hanno però un unico filo conduttore. Ogni libro sembra voler dire che se hai un problema e ne parli, forse la soluzione si trova». Un messaggio che diventa ancora più prezioso dentro l’ospedale, dove ogni parola e ogni gesto possono alleggerire giornate difficili.

Più di cento libri per l’Abio Grosseto: andranno al reparto Pediatria e negli “zainetti dell’accoglienza”

«Ringrazio Abio Grosseto – conclude l’editore – per avermi dato l’opportunità di fare arrivare questi libri anche ai bambini ricoverati. Sono strumenti educativi e di intrattenimento, ma soprattutto compagni di crescita».

In città dal 2004, Abio Grosseto (Associazione per il bambino in ospedale) è da oltre vent’anni punto di riferimento per rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente e sereno. I volontari operano nella Pediatria del Misericordia per offrire sorrisi, giochi e momenti di ascolto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

«La possibilità di donare libri in ospedale è preziosa per noi – spiega Stefania Guarrera, presidente di Abio Grosseto – Questo gesto rappresenta una grande risorsa. Nei nostri zainetti dell’accoglienza, consegnati a ogni bambino ricoverato, c’è sempre un libro adatto alla loro età. Trovare persone gentili e un dono, è un modo per sentirsi accolti dal primo giorno, soprattutto per questi bambini che a volte devono affrontare lunghe cure».

«Il libro rimane uno strumento molto utile per i bambini. Questi andranno ad aumentare al dotazione della biblioteca della Pediatria e dei vari zainetti dell’accoglienza – ricorda Guerrera – Questa donazione rappresenta un gesto importante che siamo sicuri bambini e famiglie apprezzeranno».

Quei libri, non saranno soltanto oggetti da leggere, ma chiavi per aprire mondi immaginari, per distrarre il pensiero e per ricordare, a ogni bambino, che oltre le pagine c’è sempre qualcuno che pensa a lui e che gli vuole bene.