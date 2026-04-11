Foto di repertorio

BAGNO DI GAVORRANO – Si chiude con una sconfitta per 5-0 in casa de L’Alter Ego 2.0 la stagione del Calcio a 5 Femminile del Follonica Gavorrano, che termina in decima posizione in classifica. Le biancorossoblù nell’ultima partita stagionale hanno affrontato una sfida impegnativa, caratterizzata comunque da un ritmo piuttosto tranquillo. Grande determinazione per le giocatrici allenate da Roberto D’Antoni con numerosi tiri in porta, ma si sono trovate di fronte un portiere avversario in giornata di grazia, che ha parato ogni tentativo.

Le ragazze di casa sono riuscite a concretizzare le occasioni avute, chiudendo la partita con il punteggio di 5-0. Nonostante il risultato le giocatrici biancorossoblù hanno dato il massimo.

“La stagione non è stata particolarmente positiva, considerando il piazzamento che occupiamo alla fine – commenta Giulia D’Antoni –. È evidente che ci sia mancato il ritmo negli allenamenti durante la settimana. A livello personale sono felice di aver superato i miei obiettivi rispetto alla scorsa stagione e sono grata di aver completato l’annata senza infortuni. Questo è un traguardo importante per me”.

L’ALTER EGO 2.0: Pacitto, Mazzola, Ciofini, Tinti, Pecorelli, Biancucci, Mundi, Giorgini, Chellini, Bruci, Parameli. All.: Faraoni.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Rossi, D’Antoni, Schuier, Falcini. All.: D’Antoni.

MARCATORI: Bruci (2), Mundi (2), Biancucci.