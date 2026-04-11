MANCIANO – Lotta alle zanzare a Manciano. Il Comune ha infatti adottato un’ordinanza con cui vengono definite le misure di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, in particolare le zanzare. Il provvedimento resta in vigore fino al 31 ottobre 2026 e coinvolge l’intera comunità, chiamata a contribuire attivamente alla riduzione dei focolai.

“Il territorio della Toscana sud – spiega il Comune – è classificato come area a rischio per alcune malattie trasmesse da vettori, tra cui West Nile e altre arbovirosi, e per questo la prevenzione rappresenta lo strumento principale per limitare la diffusione delle zanzare”.

L’ordinanza stabilisce una serie di obblighi per cittadini, imprese e gestori di aree pubbliche e private, con l’obiettivo di eliminare i ristagni d’acqua, principale ambiente di sviluppo delle larve. Tra le indicazioni principali: evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa accumularsi acqua piovana, svuotare regolarmente sottovasi e recipienti, mantenere pulite grondaie e tombini, coprire cisterne e serbatoi e utilizzare prodotti larvicidi nei punti in cui non è possibile eliminare l’acqua.

Sono previste disposizioni specifiche anche per cantieri, attività produttive, depositi di materiali e copertoni, orti e cimiteri, con misure mirate a prevenire la formazione di ristagni.

Il Comune potrà attivare interventi straordinari di disinfestazione solo in presenza di particolari condizioni di rischio sanitario, sulla base delle indicazioni dell’Azienda Usl.

Accanto alle misure previste dall’ordinanza, l’Azienda Usl Toscana Sud Est ha diffuso anche un’informativa con consigli utili per ridurre la proliferazione delle zanzare e prevenire le punture, disponibili nel sito del Comune di Manciano.

“Il rispetto delle disposizioni è fondamentale per garantire la tutela della salute pubblica”.