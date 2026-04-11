GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 11 aprile 2026
Ariete – Sabato attivo, ma non strafare. Concediti tempo per te.
Toro – Serenità domestica e desiderio di stabilità.
Gemelli – Socialità vivace ma selettiva.
Cancro – Intimità e bisogno di rassicurazioni.
Leone – Generoso ma meno dominante.
Vergine – Precisione anche nel tempo libero.
Bilancia – Armonia e leggerezza.
Scorpione – Profondità ma senza tensione.
Sagittario – Voglia di movimento e aria aperta.
Capricorno – Concretezza anche nel relax.
Acquario, segno del giorno – Creatività, originalità e visione fuori dagli schemi guidano la giornata. Oggi puoi avere un’intuizione importante che cambia prospettiva. Non temere di mostrarti diverso.
Consiglio escursione: visita il Giardino dei Tarocchi a Capalbio, luogo simbolico e visionario che rispecchia perfettamente la tua energia anticonvenzionale.
Pesci – Sensibile ma lucido.