GROSSETO – Cresce ancora il team di specialisti della Lilt di Grosseto. Entra in squadra il dottor Cosimo Claudio Pacella,

medico chirurgo, specialista in pneumologia, già medico di medicina generale e medico fiduciario del Ministero della Salute Sasn.

Il servizio di Pneumologia della Lilt di Grosseto parte della prevenzione primaria, ed è collegato anche ai corsi per smettere di fumare, nell’ottica di quelle attività utili a migliorare la “qualità della vita”. Il servizio è dedicato alla diagnosi delle malattie respiratorie, sia negli adulti che nei bambini.

Questa area specialistica affronta una vasta gamma di patologie, dalle forme acute quali la bronchite e influenza, a condizioni più complesse come l’asma bronchiale, la bronchite cronica e l’enfisema polmonare che vanno a comporre la famiglia della Broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco).

La visita pneumologica è fondamentale per valutare i disturbi respiratori, consentendo allo specialista di diagnosticare o escludere malattie polmonari e seguire l’evoluzione di patologie respiratorie in essere con un programma di follow up.

Tra i presidi diagnostici utili alla Pneumologia è fondamentale l’esame Spirometrico che consente allo specialista di valutare i flussi e i volumi respiratori in base all’età, al sesso e alle abitudini di vita.

Il dottor Pacella è intervenuto in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali ed è autore di diverse pubblicazioni scientifiche. Dal 2019 è presidente del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Polo Universitario di Grosseto.