GROSSETO – Con la partita di domani, domenica sera alle 18, al Palasport di via Austria contro la Vela Viareggio, formazione impegnata nella lotta per non retrocedere, iniziano per la Gea Basketball Grosseto gli ultimi 80 minuti di “allenamento” prima di gara1 dei quarti di finale del campionato di divisione regionale 1. I ragazzi di Silvio Andreozzi, prima della sosta di Pasqua, hanno rimediato sul campo di Calcinaia una sconfitta troppo brutta per essere vera (97-67), a causa di una serie di assenze, per cui per questo atto della regular season giocheranno per riscattare quella opaca prestazione e per lasciarsi alle spalle un periodo non felice, con tre scivoloni su tre giornate. Ci sarà da fare attenzione alla fame dei versiliesi, superati in casa loro sul punteggio di 84-92, ma Furi e compagni vogliono mettere le cose in chiaro e brindare alla diciannovesima vittoria.

“È stata una settimana difficile – ha sottolineato Andreozzi – a causa degli impegni di alcuni elementi, ma anche per l’influenza. Sono fiducioso, credo che nessuno abbia voglia di fare le figuracce, cerchiamo dunque di affrontare queste due gare in maniera più costruttiva possibile. Dalla prossima settimana stringeremo i tempi e dobbiamo sfruttare al massimo le ultime due settimane di allenamento, perché con l’inizio dei playoff si giocherà ogni due-tre giorni e non ci sarà tempo di prepararsi al meglio”.

Andreozzi ripensa alla sconfitta di Calcinaia: “Perdere così fa veramente male, Confido nel gruppo, conosco i miei ragazzi che vorranno lasciarsi alle spalle quel brutto capitolo. Sono inoltre sicuro che quando arriverà il momento che conta, la volata per la promozione in serie C, saranno presenti mentalmente e fisicamente”.

Per la gara contro la Vela Viareggio, Andreozzi deve fare a meno di due cecchini come Mirko Mari (293 punti) e Davide Liberati (il miglior realizzatore con 425 punti). Tornano comunque a referto il capitano Edoardo Furi e Gabrie Ciacci, che possono innanzitutto dare solidità al reparto difensivo che ha ballato un po’ troppo nell’ultima uscita.

La classifica del girone A: Gea Grosseto 46 punti; Cestistica Pescia, Libertas Lucca 40; Studio Arcadia Valdicornia 38; Calcinaia 36; Donoratico 30; Lucca Sky Walkers 28; Nicola Chimenti Livorno e Invictus Livorno 26; Mancini Monsummano, Centro Minibasket Carrara 24; Cus Pisa, Juve Pontedera e Castelfranco Frogs 20; Vela Viareggio 18; Carrara Legends 12.