GAVORRANO – È stata ufficialmente convocata l’assemblea dei soci dell’Auser Odv, un appuntamento importante per la vita associativa e la programmazione futura delle attività sul territorio.

La riunione si terrà giovedì 16 aprile 2026 alle 16.00, presso la sede dell’associazione in Via Curiel n. 2, nella frazione di Bagno di Gavorrano.

I punti all’ordine del giorno

L’assemblea sarà dedicata a temi centrali per la gestione e lo sviluppo dell’associazione, tra cui:

Approvazione del bilancio consuntivo 2025 e relativa votazione

Presentazione del bilancio di previsione 2026

Illustrazione del bilancio sociale 2025

Proselitismo e volontariato, con particolare attenzione alla carenza di autisti

Varie ed eventuali

Si tratta di un momento fondamentale per condividere risultati, criticità e prospettive, rafforzando il coinvolgimento diretto dei soci nella vita dell’organizzazione.

Presenze istituzionali e valore dell’incontro

All’assemblea sarà presente anche un rappresentante dell’ufficio di presidenza dell’Auser territoriale di Grosseto, a conferma dell’importanza dell’incontro e del collegamento tra livello locale e provinciale.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’impegno dell’Auser, attiva da anni nella promozione del volontariato e nel sostegno alla popolazione, in particolare alle fasce più fragili. Il tema della carenza di volontari, in particolare autisti per i servizi sociali, rappresenta infatti una delle sfide più urgenti per garantire continuità ed efficacia alle attività.

Un momento di partecipazione attiva

La convocazione, firmata dalla presidente Anna M. Di Dionisio, richiama tutti i soci alla partecipazione, sottolineando il valore dell’assemblea come spazio di confronto, decisione e crescita collettiva. Un appuntamento che non è solo formale, ma rappresenta un’occasione concreta per contribuire al futuro dell’associazione e del volontariato nel territorio maremmano.