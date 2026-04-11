FOLLONICA – Il circolo di Fratelli d’Italia Follonica esprime soddisfazione per l’approvazione della variante urbanistica relativa agli alloggi, sottolineando il lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale di centrodestra guidata dal sindaco Matteo Buoncristiani.

“Fratelli d’Italia accoglie con soddisfazione l’approvazione della variante ‘alloggi’, un provvedimento importante che consente alla città di compiere un passo avanti concreto nella pianificazione urbanistica” – si legge nella nota del partito.

“Si tratta di un atto – commentano da FdI – che arriva al termine di un percorso amministrativo articolato, sviluppatosi nell’arco di due consiliature e arricchito da momenti di confronto e approfondimento. Un percorso che ha permesso di arrivare a una soluzione equilibrata e coerente con le esigenze del territorio”.

“La variante – spiegano FdI – introduce parametri urbanistici aggiornati, in linea con la normativa regionale, sostituendo la Superficie Utile Lorda (Sul) con la Superficie Edificabile (Se), senza determinare aumenti della capacità edificatoria complessiva. L’obiettivo è chiaro: non costruire di più, ma costruire meglio”.

“In questo quadro – proseguono – si inserisce anche la definizione di una dimensione minima degli alloggi, che rappresenta una scelta orientata a favorire una maggiore qualità dell’offerta abitativa e a rispondere in modo più efficace ai bisogni di chi vive la città durante tutto l’anno. L’approvazione della variante consente inoltre di superare una fase di incertezza che rischiava di incidere negativamente sulle opportunità di sviluppo e sugli interventi collegati, come le opere di urbanizzazione e i servizi per la collettività. Riteniamo che il risultato raggiunto sia frutto di un lavoro serio e responsabile, portato avanti nell’interesse della città e con l’obiettivo di dare risposte concrete”.

“Fratelli d’Italia continuerà a contribuire con spirito costruttivo al lavoro amministrativo, mantenendo come riferimento la qualità dello sviluppo urbano e le esigenze dei cittadini, insieme a quelle del tessuto produttivo locale. L’avvio di questi comparti edilizi rappresenterà infatti un’importante occasione di crescita, generando lavoro per le imprese edili e per l’intero indotto artigiano, con ricadute positive e concrete sull’economia del territorio, ribadendo quindi il proprio sostegno all’azione della giunta Buoncristiani, evidenziando come provvedimenti di questo tipo rappresentino un segnale concreto di attenzione allo sviluppo equilibrato e sostenibile di Follonica”, termina il circolo FdI Follonica.