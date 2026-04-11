BAGNO DI GAVORRANO – La sfida play out dello scorso anno è ancora un brutto ricordo per il Follonica Gavorrano, che domenica alle 15 farà visita allo Sporting Club Trestina cercando di continuare il trend delle ultime tre giornate, in cui i biancorossoblù hanno raccolto 5 punti dopo la vittoria con il Camaiore.

La squadra di mister Lucio Brando – che dovrà scontare 5 turni di squalifica dopo l’espulsione di giovedì, 3 giornate invece sono state comminate a Gino Bernardini – è riuscita a togliersi, grazie agli scontri diretti proprio contro il Camaiore, dalla zona arancione della classifica, portandosi a 33 punti contro i 39 dell’avversaria di turno.

Per i minerari adesso le vittorie sono 8, i pareggi 9 e le sconfitte 13, con 31 gol fatti e 44 subiti, mentre gli umbri vantano esattamente due vittorie in più, con equilibrio nella differenza reti (34 gol fatti e altrettanti subiti). I bianconeri sono reduci invece dal pareggio a reti bianche in casa della Terranuova Traiana.

Nel girone di andata le due squadre hanno concluso il match del Malservisi-Matteini con un pareggio per 1-1 di rigore: prima il vantaggio di Giordani al termine della prima frazione dal dischetto, poi il pareggio di Giuliani sempre dagli 11 metri sul finire di partita.

L’ultimo precedente dello scorso anno tra le due squadre inoltre è cosa nota, ovvero l’1-2 subito nei supplementari valso la retrocessione dei biancorossoblù, poi ribaltata dal ripescaggio. In campionato nella scorsa stagione sono invece arrivati una vittoria casalinga per 3-0 e un pareggio a reti bianche, mentre le due formazioni si sono affrontate anche in Coppa Italia, con una vittoria per 1-0 in favore dei minerari.

Nella stagione precedente ad avere la meglio erano stati i bianconeri, che avevano battuto i biancorossoblù in casa per 1-0 e pareggiato al Malservisi-Matteini per 1-1. Anche nella stagione 2022/23 non era andata benissimo al Follonica Gavorrano, sconfitto a Trestina per 2-1 e fermato da un pari a reti bianche al Malservisi-Matteini. Nel 2021/22 erano arrivati un pareggio per 2-2 in trasferta e una netta vittoria per 7-1 a Bagno di Gavorrano. Due vittorie di misura per 1-0 invece nella stagione 2020/21.

Ex di turno il difensore Bernardo Bucci, a Trestina dalle giovanili fino alla scorsa stagione. In bianconero milita invece Riccardo Scartoni, in biancorossoblù nella passata annata.