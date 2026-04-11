CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Anche quest’anno il Comune di Castiglione della Pescaia ha partecipato a Venezia, presso la prestigiosa Fondazione Giorgio Cini, all’evento conclusivo del corso 2026 per Répétiteurs Solti-Peretti della Georg Solti Accademia.

Al termine della Masterclass, la sala degli Arazzi ha ospitato il concerto con cinque pianoforti a coda, sei pianisti e sei cantanti, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di altissimo livello.

«Partecipare a questo importante appuntamento internazionale – afferma la sindaca Elena Nappi – rappresenta per noi un’occasione preziosa per continuare a valorizzare e consolidare il legame tra Castiglione della Pescaia e l’Accademia del Bel Canto, una realtà d’eccellenza che contribuisce a promuovere il nostro territorio in tutto il mondo attraverso la musica e la formazione di giovani talenti nazionali ed internazionali».

«L’Accademia Georg Solti, nata a Castiglione della Pescaia dalla forte volontà di Lady Valerie Solti, Jonathan Papp e Candice Wood, offre un percorso formativo innovativo rivolto a giovani pianisti che aspirano a diventare répétiteur o direttori d’orchestra. La sua missione è quella di formare grandi talenti musicali e canori; ogni anno, nel mese di luglio, proprio a Castiglione della Pescaia, propone il corso di Bel Canto che regala emozioni uniche nella suggestiva Piazza intitolata al grande direttore d’orchestra».

George Solti aveva scelto Castiglione della Pescaia come luogo per trascorrere le proprie vacanze e, anche grazie ai corsi di formazione e agli eventi promossi dall’Accademia a lui intitolata, il nome della città è oggi conosciuto e apprezzato in Italia e nel mondo.

«Come ogni anno – conclude la prima cittadina – voglio ringraziare Candice Wood e Roberta Biondi per l’accoglienza e per la professionalità con cui lavorano per tutti gli eventi dell’Accademia Georg Solti ed sottolineare che averla a Castiglione della Pescaia è per la nostra comunità motivo di grande orgoglio e onore: un’eccellenza che arricchisce l’offerta culturale del territorio e ne rafforza il prestigio anche a livello internazionale».