FOLLONICA – Una serata all’insegna dei ringraziamenti per concludere ufficialmente la 59esima edizione del Carnevale di Follonica. Venerdì 10 aprile, nella sala consiliare del Comune di Follonica, si è tenuta infatti la premiazione del concorso “Carnevale in vetrina 2026”, giunto alla tredicesima edizione.

Alla presenza del sindaco Matteo Buoncristiani, del delegato dell’Associazione Carnevale di Follonica Andrea Benini e dei rappresentanti dei rioni, oltre ai premi alle migliori vetrine e ai migliori spazi interni, sono stati consegnati anche dei riconoscimenti a tutti i collaboratori che hanno contribuito alla riuscita dell’edizione invernale 2026.

Vincitori “Carnevale in vetrina 2026”

Ecco i vincitori del concorso: nella categoria Vetrine primo posto per il Bar Centrale (via Bicocchi), secondo posto per la Sicurmax (via dell’Artigianato) e terzo posto per Abbigliamento Baraka (via Roma); nella categoria Spazi interni primo posto per il bar Spinetti (via Roma), secondo posto per la Cooperativa La Ginestra (via dell’Agricoltura) e terzo posto per Altrimondi libreria bistrot (via Albereta).

Il bilancio dell’ultima edizione è stato fortemente positivo e le quattro sfilate hanno registrato presenze record nonostante un rinvio per il maltempo: i biglietti staccati sono stati oltre 18.500 (con un picco parziale di 7000 entrate solo nel secondo corso mascherato), con un deciso incremento dei ticket on line (soprattutto nelle prime due sfilate) acquistati sul sito www.carnevaledifollonica.it, ma anche dei biglietti in prevendita acquistati nei tre punti box office (BricoLarge, MeQ e agenzia Traveltoday). Valutata anche l’importante presenza sul percorso dei tanti residenti e degli addetti ai lavori è ipotizzabile una partecipazione complessiva di circa 25 mila unità. Da menzionare la funzionale comunicazione e la promozione sui social, con visualizzazioni in crescita, anche grazie agli accattivanti contenuti video realizzati durante quattro sfilate.

I riconoscimenti ai collaboratori

Oltre ai vincitori del concorso “Carnevale in Vetrina” l’associazione ha ringraziato Re Carnevale, magistralmente interpretato da Simone Ticciati, Roberto Ticciati che ha ridato vita a Gigi del Golfo, Rino Magagnini e la fondazione Noi del Golfo, la scuola di cartapesta, gli Istituti comprensivi 1 e “Leopoldo di Lorena” di Follonica, i trattoristi degli otto rioni, il segretario dell’associazione Simone Grazi, Roberto Righetti per la disponibilità delle auto d’epoca, le collaboratrici per gli eventi Maria Rita Aloisi e Lorena Ceccarelli, la banda “Filarmonica G. Puccini”, la Vab, la Cri sezione Follonica, la Società Nazionale Salvamento sezione Follonica, il Circolo nautico Cala Violina, l’associazione Radio Follonica 27 Cb-Om, l’Associazione Nazionale Carabinieri, la scuola comunale di musica Amf per il supporto in occasione della presentazione dei bozzetti, la Rsa Marina di Levante, la Coop Arcobaleno La Ginestra, Iacopo D’Antoni e Aloha beach per il premio in memoria di Rizieri Ceccarelli, oltre agli speakers di Radio Diffusione Follonica.

“È stata un’edizione del Carnevale spettacolare – dice il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani -: non potevamo chiedere di meglio e per questo ringrazio personalmente tutti i rioni, le associazioni e i volontari che hanno collaborato alla buona riuscita delle sfilate, gli sponsor, chi ha organizzato e partecipato alle manifestazioni collaterali e ovviamente l’associazione Carnevale, per i continui passi avanti e miglioramenti apportati. Adesso guardiamo con entusiasmo al Carnevale estivo e alle prossime importati sfide che ci aspettano”.

Nella galleria qui sotto il racconto fotografico della serata grazie agli scatti di Giorgio Paggetti.