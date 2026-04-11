PUNTA ALA – Grande spettacolo alla prima giornata del Campionato Toscano a Squadre Maschile, in corso di svolgimento presso il prestigioso Golf Club Punta Ala. La competizione, organizzata dal Comitato Regionale Toscano FIG in collaborazione con il circolo ospitante, si disputa sulla distanza di 36 buche con formula stroke play medal scratch su due giornate di gara. Ai fini della classifica, vengono conteggiati per ogni squadra i migliori tre score per giro.

Dopo il primo round, guida la classifica il Golf Club Ugolino (Firenze) con un totale di 225 colpi, seguito in seconda posizione dal Golf Club Argentario con 231 colpi, staccato di sei lunghezze. Terza piazza per il Golf Club Le Pavoniere (Prato) con 232 colpi.

Più attardata, ma ancora in corsa per un buon piazzamento, la squadra di casa del Golf Club Punta Ala, attualmente in sesta posizione con uno score complessivo di 258 colpi.

Il percorso maremmano si presenta in condizioni eccellenti e ha raccolto unanimi apprezzamenti da parte dei giocatori per l’elevato livello tecnico delle 18 buche. Particolari complimenti sono stati espressi anche per la perfetta organizzazione e la grande cura nella preparazione del campo, elementi che confermano ancora una volta l’importanza e il prestigio del Circolo di Punta Ala.

Grande attesa ora per la giornata conclusiva di domani domenica 12 aprile, quando le squadre torneranno in campo per il secondo e decisivo giro: si preannuncia una sfida intensa e spettacolare per l’assegnazione del titolo toscano.